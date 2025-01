Grande Fratello, polemiche esplosive: Luca contro il ripescaggio di Jessica. Il televoto sconvolge gli equilibri e divide i concorrenti nella Casa

Nella puntata del 20 gennaio, il pubblico del Grande Fratello decide con un televoto flash il ritorno di alcuni ex concorrenti, generando forti reazioni.





La puntata del 20 gennaio 2025 del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ha introdotto una svolta significativa: il ripescaggio di alcuni ex concorrenti, decisa tramite un televoto flash. Questa mossa, accolta con entusiasmo da alcuni e criticata da altri, ha riacceso le dinamiche del reality. Tra i concorrenti selezionati per il ripescaggio figurano nomi noti come Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.

Ex concorrenti nel tugurio in attesa del televoto decisivo

I sei concorrenti ripescati sono stati momentaneamente collocati nel tugurio, in attesa dell’esito di un ulteriore televoto che determinerà quali quattro di loro potranno tornare ufficialmente in gara. All’interno della Casa, questa decisione ha provocato reazioni contrastanti. Alcuni partecipanti hanno visto il ripescaggio come un’opportunità per rivivere vecchie dinamiche e rafforzare legami, mentre altri hanno espresso preoccupazione per i possibili squilibri che il ritorno degli ex concorrenti potrebbe causare.

Luca Calvani si oppone al rientro di Jessica Morlacchi

Tra le reazioni più accese spicca quella di Luca Calvani, che si è dichiarato apertamente contrario al ritorno di Jessica Morlacchi, ritiratasi volontariamente dal gioco in precedenza. Le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti:

“Lei si è ritirata, e chi si ritira non dovrebbe avere il diritto di tornare. Se fosse così, potevamo ritirarci tutti, farci una vacanza e poi tornare freschi”.

Calvani ha continuato, sottolineando come il comportamento di Jessica sia stato, a suo avviso, un segnale di disinteresse verso il pubblico e gli autori:

“Quando decidi di andartene, vuol dire che non ti interessa più di chi ti guarda o lavora per il programma. All’Isola dei Famosi, chi si ritira non può nemmeno tornare in studio a fare i complimenti agli altri”.

Le tensioni tra i concorrenti: Jessica o Helena?

La discussione si è estesa ad altri concorrenti, come Lorenzo Spolverato, che ha ribattuto alle critiche di Calvani, spostando l’attenzione su Helena Prestes:

“È più scorretto che rientri Helena. Il pubblico l’ha eliminata, quindi doveva restare fuori. Jessica non è stata eliminata da nessuno, non è la stessa cosa”.

Lorenzo ha inoltre puntato il dito contro altri ex concorrenti, come Iago, mentre ha espresso meno riserve su Michael Castorino, ritenuto più meritevole di tornare.

Pubblico diviso e nuove dinamiche in vista

Il televoto finale stabilirà chi tra i sei ripescati avrà la possibilità di rientrare ufficialmente nella Casa. Questa decisione, tuttavia, ha già iniziato a influenzare le dinamiche interne, preannunciando nuove alleanze e ulteriori tensioni. Il pubblico si trova ora al centro di una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco, aumentando le aspettative su come i concorrenti attuali reagiranno a questi ritorni.