Grande Fratello: Polemiche sul Televoto, La Scoperta di una Falla nel Sistema

Il Grande Fratello, la cui edizione è in corso, si è già dovuto scontrare con le polemiche di vario genere in svariate occasioni. Questa volta, tuttavia, le critiche riguardano il televoto, e non tanto il reality stesso.





Il sistema in uso nella versione attuale del reality, infatti, sarebbe viziato da una grave falle, svelata da Biagio D’Anelli tramite un video pubblicato sulla propria pagina Instagram: l’app di Mediaset, infatti, permetterebbe ai residenti all’estero di votare, mentre il regolamento prevederebbe che possano esprimere voto solamente i telespettatori autoctoni.

Secondo D’Anelli, la falla risiede nella fase di registrazione dell’utente all’interno dell’applicativo. “Basta inserire il comune di nascita italiano, anche se si vive in America, Venezuela o Brasile, e il server vi riconosce come italiani, permettendo di votare”, ha spiegato l’uomo, evidenziando come il sistema vada a danneggiare la validità della televotazione.

È un’informazione terribile per moltissimi fan de Il Grande Fratello, dal momento che pare, infatti, che i fan di Helena Prestes, signora brasiliana che vive all’estero, e di altri, come Tommaso Franchi e Shaila Gatta, che hanno sfruttato questa vulnerabilità del sistema – creando, stando a quanto trapelato, moltissimi account fake e indirizzi email non verificati per poter votare più volte a favore dei propri beniamini.

La cosa è stata confermata nelle ore a pochi giorni dalla puntata del 13 gennaio, quando la produzione ha rilevato un picco di oltre 200.000 voti ogni ora; tuttavia, moltissimi sono stati annullati in quanto provenienti dall’estero e ritenuti non validi. La situazione, infatti, letelegramma.ru si complica enormemente con il televoto, che dovrà decidere chi eliminare tra Helena, Ilaria, Shaila, Tommaso e Luca. Le prime due, dopo alcune violentissime liti in Casa, sono state nominate d’ufficio, offrendo una votazione molto sentita e carica di aspettative. La scoperta di D’Anelli, dunque, aggiunge un altro elemento nella già complessa discussione mentre ci prepariamo ad una nuova eliminazione.