Grande Fratello, scontro furioso tra Helena e Lorenzo: la lite in bagno accende la Casa

La tensione tra Helena e Lorenzo esplode in una lite furiosa. La modella accusa il concorrente di essere maleducato, mentre i fan si dividono sul suo comportamento

Nel Grande Fratello 2024 è scoppiato un acceso conflitto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che ha infiammato la Casa e acceso una discussione sui social. Dopo l’ingresso di Helena grazie al ripescaggio, Lorenzo ha iniziato a manifestare la sua intenzione di eliminarla, parlando con Shaila Gatta della sua nuova strategia. Se Helena non fosse stata eliminata nel prossimo televoto, Lorenzo aveva già deciso di cambiare il suo approccio, cercando di farla uscire in un altro modo.





Poco dopo, le telecamere hanno inquadrato il momento in cui la tensione è esplosa in un violento confronto tra i due. La modella ha accusato Lorenzo di aver sbattuto la porta del bagno con forza, svegliandola mentre stava dormendo. La discussione è degenerata quando Helena ha aperto la porta del bagno mentre Lorenzo si trovava dentro, accusandolo di farlo intenzionalmente per provocarla.

La lite: accuse e risposte

“Maleducato un ca**o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua”, ha urlato Helena, visibilmente infuriata. La sua reazione ha scatenato una replica da parte di Lorenzo, che ha risposto accusandola di essere una “grande maleducata”, definendo il suo comportamento come un’aggressione nei suoi confronti. “Vergognati, ti devi solo vergognare”, ha aggiunto Lorenzo, cercando di difendersi davanti agli altri concorrenti.

Il dibattito sui social

Il confronto ha diviso i fan del programma, con alcuni che hanno preso le difese di Helena e altri che hanno sostenuto la posizione di Lorenzo. I commenti sui social hanno espresso indignazione, con alcuni utenti che criticavano il comportamento di Helena, accusandola di essere fuori controllo: “Ma ci rendiamo conto che sta pazza è entrata in bagno mentre Lorenzo era ancora dentro per urlargli in faccia?”.

Altri, invece, hanno difeso la modella, sottolineando che Lorenzo stava agendo provocatoriamente: “No vabbè anche davanti all’evidenza le fans pazze della pazza continuano a darle ragione, io sono scioccata”. La vicenda ha alimentato la discussione, portando alla luce il conflitto crescente tra i due nella Casa.

Un episodio che segna la Casa

Questo scontro si inserisce in una serie di eventi che hanno caratterizzato questa edizione del Grande Fratello, dove le dinamiche tra i concorrenti sono diventate sempre più tese e le relazioni tra loro più complicate. Mentre alcuni membri della Casa cercano di mantenere la calma, altri non riescono a evitare lo scontro diretto, alimentando tensioni che, giorno dopo giorno, crescono esponenzialmente. La prossima puntata del reality potrebbe riservare nuove sorprese, con gli spettatori che seguiranno le evoluzioni di questa controversa dinamica.