Grande Fratello, scontro tra Alfonso e Helena al GF: “Signorini ci ha attaccato per colpa tua, non sai gestirti”

Un acceso confronto tra Alfonso D’Apice e Helena Prestes scuote la Casa del Grande Fratello. Le accuse di maleducazione e le difese della modella brasiliana.

Durante una conversazione intensa in giardino nella Casa del Grande Fratello, i toni si sono alzati tra Alfonso D’Apice e Helena Prestes. Il napoletano, cercando di spiegare le motivazioni della sua nomina, ha rivelato di essere stato infastidito dal comportamento della modella: “Per la scena del bollitore, ma non solo”, ha detto, precisando che Helena gli aveva impedito di spiegare il suo punto di vista. Alfonso ha accusato la modella di essere poco educata e di non sapersi integrare con il gruppo: “Ti trovo poco educata, so che i tuoi genitori ti hanno insegnato l’educazione, ma tu l’hai espressa poco”.





La rabbia di D’Apice derivava anche dalla ramanzina ricevuta da Alfonso Signorini dopo lo scontro tra Helena e Jessica Morlacchi, un episodio che aveva suscitato un notevole disappunto tra i concorrenti della Casa.

Il confronto tra Alfonso D’Apice e Helena Prestes

Helena ha risposto prontamente, difendendo il proprio comportamento. “Pensi che io sia maleducata e che non faccia parte del gruppo, è la tua opinione, e la rispetto”, ha dichiarato. Tuttavia, la modella brasiliana ha aggiunto che Alfonso stesse semplicemente cercando di allinearsi con gli altri concorrenti per convenienza. “Non vuoi aprirti con me, non lo hai mai fatto perché preferisci osservare. Hai scelto di venirmi contro perché ti veniva comodo”.

D’Apice ha continuato a esprimere il suo disappunto: “Il tuo comportamento ha influito sulla mia convivenza in Casa e su quella degli altri. Mi sono sempre autocontrollato prima di alzare la voce, ma non accetto che mi venga detto di tutto per colpa tua”, ha spiegato, riferendosi alla ramanzina di Signorini. “Io mi considero una persona molto educata, non metto in discussione che tu lo sia anche tu, ma tu non ti sai controllare, mai”, ha aggiunto, lasciando chiaramente intendere che il suo malumore derivava dal comportamento di Helena.

La reazione di Helena

La reazione di Helena Prestes è stata decisa e infastidita: “Non mi piace niente di quello che stai dicendo, anche a me non sei molto simpatico, ma ti attacco perché ti fa comodo”. Senza indugi, la modella si è alzata e ha lasciato la conversazione, aggiungendo: “Tieniti per te i tuoi pensieri, possiamo concludere questa conversazione? È meglio per te, stai facendo davvero una figuraccia”.

Dopo che Helena ha lasciato il giardino, Zeudi Di Palma ha preso le difese della modella: “Stai avendo un atteggiamento prevenuto nei suoi confronti”, ha commentato, cercando di ridimensionare la situazione.

Il confronto tra Alfonso D’Apice e Helena Prestes ha aggiunto ulteriore tensione nella già turbolenta dinamica della Casa del Grande Fratello, con le accuse di maleducazione che si sono mescolate a sospetti di strategie di gioco. Resta da vedere come evolverà la situazione e se questa discussione avrà un impatto duraturo sulle relazioni tra i concorrenti.