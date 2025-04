Grande Fratello: Signorini svela la verità sulla raccolta fondi per Zeudi e rivela cifre sorprendenti!

La finale del Grande Fratello ha visto Zeudi Di Palma conquistare un onorevole quinto posto, ma la sua esclusione dalla vittoria ha suscitato forti reazioni tra i suoi sostenitori. I fan, delusi dal risultato, hanno avviato una raccolta fondi intitolata “Zeudi Di Palma vero vincitore”, con l’obiettivo di raccogliere 50mila euro, somma che riflette il guadagno che Zeudi avrebbe ricevuto se fosse arrivata prima.





Il montepremi del Grande Fratello ammonta a 100mila euro, ma è importante notare che metà di questa cifra è destinata a scopi benefici. Gli organizzatori della raccolta hanno dichiarato: “Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto”.

Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, inizialmente non era a conoscenza dell’iniziativa, ma ha successivamente espresso il suo disappunto sui social media. In un’intervista su Instagram, ha affermato: “Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?”. Dopo aver superato il momento di sorpresa, ha chiarito: “Zeudi ha già ricevuto il suo piccolo bottino come concorrente, perché viene pagata per partecipare. Ha firmato un contratto e ha ricevuto dei soldi per fare il Grande Fratello”.

Signorini ha anche aggiunto che i concorrenti non solo ricevono un compenso per la loro partecipazione al programma, ma guadagnano anche per presenziare a eventi legati al reality. “Non solo prendono soldi per il Grande Fratello, ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet per ogni puntata che viene regolarmente saldato”, ha spiegato.

Attualmente, sono stati raccolti circa 32mila euro attraverso la campagna di crowdfunding. Le fan che hanno creato l’iniziativa hanno sottolineato: “Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto.” Le donazioni variano da un minimo di 10 euro a un massimo di 1000 euro, dimostrando l’impegno e la passione dei sostenitori.

La reazione dei fan e la risposta di Signorini hanno acceso un dibattito su come i concorrenti del Grande Fratello siano compensati e su cosa significhi realmente il supporto dei fan. Mentre alcuni sostengono che la raccolta fondi sia un gesto nobile, altri ritengono che Zeudi, avendo già ricevuto una remunerazione per il suo ruolo nel programma, non necessiti di ulteriori aiuti economici.

In questo contesto, la campagna di raccolta fondi si pone come un tentativo di riconoscere e celebrare l’impatto che Zeudi ha avuto sul pubblico, nonostante il suo piazzamento finale. I fan stanno cercando di trasformare la loro delusione in un atto di sostegno, dimostrando che il legame tra concorrenti e sostenitori può andare oltre il semplice intrattenimento televisivo.

La storia di Zeudi Di Palma e la sua esperienza al Grande Fratello mettono in luce non solo le dinamiche del reality, ma anche il potere del fandom nell’era dei social media. La raccolta fondi è diventata un simbolo di affetto e sostegno, riflettendo il desiderio dei fan di vedere riconosciuti i loro beniamini, indipendentemente dai risultati finali.