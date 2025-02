Grande Fratello: squalifica in arrivo per un concorrente? Iago García e gli altri a rischio eliminazione

A pochi giorni dalla puntata del 3 febbraio, i sei nominati al Grande Fratello rischiano di dover abbandonare la Casa. Le polemiche si infiammano con Iago García in testa.





Durante la puntata di Grande Fratello del 30 gennaio 2025, gli equilibri all’interno della Casa sono stati sconvolti, con l’eliminazione di Bernardo Cherubini che ha lasciato sorpresi i telespettatori. Le nomination successive hanno portato sei concorrenti a rischio eliminazione, tra cui Iago García, Jessica Morlacchi, Emanuele Fiori, Giglio, Zeudi Di Palma e Ilaria Galassi. La decisione finale spetterà al pubblico, con l’eliminazione che avverrà nella puntata del 3 febbraio.

Il televoto per l’eliminazione si preannuncia molto emozionante. I sei concorrenti si trovano ad affrontare una dura sfida per rimanere nella Casa, e la suspense cresce mentre i telespettatori si preparano a decidere chi salvare. Attualmente, Iago García sembra avere il maggior supporto, come confermato dai risultati di un sondaggio condotto su Forum Free, dove ha raggiunto il 53% delle preferenze.

Jessica Morlacchi, anche lei rientrata nella Casa grazie al ripescaggio, si trova al secondo posto con il 14% delle preferenze, seguita da Emanuele Fiori con il 10,66%. Inaspettatamente, Zeudi Di Palma sembra essere al sicuro, con solo l’8,60% di preferenze, mentre Luca Giglio e Ilaria Galassi sono a rischio, con quest’ultima che raggiunge solo il 5,40% dei voti.

Il programma continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, con la suspense che aumenta giorno dopo giorno. Chi dovrà lasciare la Casa nel prossimo episodio? Sarà Iago a vedersi squalificato, come alcuni speculano, o riusciranno gli altri a guadagnarsi una seconda possibilità?