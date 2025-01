Grande Fratello: Squalifica per Javier? Zeudi Chiede Provvedimenti Dopo le Polemiche su Giglio

Il clima al Grande Fratello si è decisamente surriscaldato con l’arrivo di una nuova polemica, che coinvolge Javier e Giglio, dopo alcune dichiarazioni infelici sulla bisessualità di Zeudi.





La situazione al Grande Fratello è cambiata radicalmente nelle ultime ore. Zeudi Di Palma, che sembrava aver scelto Helena Prestes dopo un avvicinamento con Javier Martinez, ha svelato inaspettatamente di essere attratta da lui, scatenando una serie di reazioni dentro la Casa. La sua decisione di allontanarsi da Helena ha suscitato molte reazioni, tanto da portare la modella brasiliana a dichiarare di non aver bisogno di nessuno. “Non ho bisogno di nessuno”, ha confidato a Stefania Orlando, mettendo fine al suo rapporto con Zeudi e Javier.

Nel frattempo, un’altra novità sorprendente arriva direttamente dai social di Zeudi. Non essendo in grado di gestire il proprio account personale, il suo staff ha pubblicato un messaggio in cui si chiede la squalifica di Javier a causa delle sue parole offensive sulla bisessualità di Zeudi. Il post fa riferimento a una conversazione notturna tra Javier e Giglio, in cui il primo ha commentato la sessualità di Zeudi, rivelando che la ragazza avrebbe avuto una “particolare attrazione per le femmine”. Giglio, dal canto suo, ha aggiunto delle frasi che sono state giudicate omofobe, dicendo che “Adamo ed Eva erano uomo e donna”.

La discussione sui social è esplosa, con molti utenti che hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Giglio e Javier. Da qui, l’appello del team di Zeudi con la scritta “Stop omofobia. Squalifica a Javier e a Giglio”. Questo episodio ha innescato un acceso dibattito sul trattamento delle minoranze e sul rispetto delle diversità all’interno del programma.