Grande Fratello, Stefania Orlando sconvolta dopo il caos: “Non accetto più questo comportamento”

Ciò che è accaduto venerdì notte nella casa del Grande Fratello ha lasciato il pubblico e i concorrenti scossi. Durante la cena, è esplosa una furiosa lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che è degenerata rapidamente con il gesto della modella brasiliana, che ha preso un bollitore e lo ha lanciato in aria. Nonostante il caos, le due non si sono fermate e hanno continuato a provocarsi, fino all’intervento degli autori che hanno deciso di separare le due protagoniste.





Helena è stata immediatamente allontanata da Maxime Mbanda e Javier Martinez, ed è stata accompagnata in suite, lasciando il gruppo in un clima di tensione. Jessica, rimasta al tavolo, ha cercato di scaricare tutta la colpa sulla modella, ma come notato da Eva Grimaldi, entrambe le concorrenti hanno fatto una figuraccia.

Stefania Orlando, visibilmente sconvolta da quanto accaduto, ha espresso il suo disappunto di fronte a tutti: “Guardate che qui la colpa non è solo di una persona, ma di tutti noi,” ha dichiarato l’attrice. “Questo è un Grande Fratello di m***. Siamo tutti passati male, ve lo assicuro. Ma che figura stiamo facendo mostrando queste scene?!”. Anche Amanda Lecciso ha sottolineato che la responsabilità non ricade solo su Helena o Jessica, ma sull’intero gruppo: “Fatevi una regolata, tutti quanti, prima che accadano cose ancora più gravi.”

Tuttavia, la persona più scossa da tutta la situazione è stata proprio Stefania Orlando. La conduttrice, in un momento di frustrazione, ha minacciato di lasciare il programma: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Spero di uscire lunedì. Non ho mai visto una cosa del genere, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che a Helena venga dato della pazza. Non dovevamo mai arrivare a questo punto.”

L’incidente ha scatenato un dibattito acceso sui social, con molti spettatori che criticano Jessica per le sue provocazioni e chiedono che vengano presi provvedimenti. La tensione nella casa è palpabile, e il pubblico si chiede come evolveranno gli eventi dopo questa sfuriata.