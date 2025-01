Grande Fratello: Svelate le immagini inedite della violenta rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes

La tensione tra i concorrenti è arrivata a livelli senza precedenti con una violenta lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes. Dopo giorni di discussioni e misteri, sono finalmente state mostrate le immagini inedite di quanto accaduto al termine del 12° episodio, andato in onda il 30 dicembre 2024.





Nel video, trasmesso durante l’episodio del 1° gennaio 2025, si vede chiaramente come Ilaria Galassi abbia aggredito fisicamente Helena Prestes, accusandola di aver parlato pubblicamente dei suoi figli.

Le immagini mostrano Ilaria Galassi, evidentemente furiosa, che spinge Helena Prestes e la colpisce con un calcio alla testa, urlando insulti come “Zocola, ti gonfio!”*. La scena è stata così violenta che gli altri concorrenti sono dovuti intervenire per fermarla.

Dopo questa sequenza, gli autori hanno chiamato Ilaria nel confessionale. Nella puntata successiva, Ilaria ha spiegato cosa l’aveva scatenata: “Avrei preferito che dicesse tante cose brutte di me, ma non dei miei figli.” La causa della lite era un commento fatto da Helena Prestes, che, secondo Ilaria, aveva pronunciato battute sulla vita privata della sua famiglia. Helena, nel suo intervento, aveva detto: “Non mi è piaciuta la tua battuta, hai chiesto a tuo figlio se il suo papà ti stesse tradendo, dopo tanto tempo che non lo vedevi.”

Luca Calvani è intervenuto per difendere Helena, spiegando che lei non aveva parlato di suo figlio, ma aveva semplicemente espresso un pensiero. Cesara Buonamici ha confermato questa versione, affermando che il commento di Helena era comprensibile, e che Ilaria aveva reagito in modo eccessivo a una situazione che non avrebbe dovuto scandalizzarla.

Questo confronto tra Ilaria Galassi e Helena Prestes ha suscitato molte discussioni tra i concorrenti, con opinioni contrastanti su come sarebbe dovuta essere gestita la situazione. La violenza di Ilaria e la sua reazione spropositata continuano a dividere il pubblico e i concorrenti, suscitando dibattiti sul punto di vista di ciascuno. Le immagini inedite della rissa hanno mostrato un lato inquietante della dinamica tra i concorrenti, confermando che le convenzioni all’interno della Casa del Grande Fratello possono talvolta essere molto più tese di quanto appaiano.