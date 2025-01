Grande Fratello, tensione alle stelle: chi lascerà la casa stasera e cosa succede con Helena e Jessica?

La puntata di stasera di Grande Fratello promette colpi di scena: eliminazione, scontri tra i concorrenti e il ritorno di Maria Teresa Ruta. Chi sarà eliminato?

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello oggi, lunedì 27 gennaio, in diretta su Canale 5, con una puntata ricca di colpi di scena. Come di consueto, si terrà una eliminazione decisa dal televoto, ma l’attenzione è tutta su quello che sta succedendo tra i concorrenti. Helena Prestes, la modella brasiliana recentemente rientrata grazie al ripescaggio, sarà al centro di un acceso confronto con gli altri partecipanti, molti dei quali hanno espresso critiche sulla sua presenza. In particolare, Alfonso, Shaila e Lorenzo non hanno approvato la sua reintroduzione, vista come una mossa per risollevare gli ascolti.





Un altro tema caldo della serata sarà il riavvicinamento inatteso tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, due concorrenti che in passato avevano avuto forti conflitti. Tuttavia, molti concorrenti, tra cui Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato, rimangono scettici sulla sincerità di questo riavvicinamento, sollevando dubbi sul fatto che si tratti di una vera riconciliazione o semplicemente di una strategia per andare avanti nel gioco.

Chi uscirà dal Grande Fratello? I concorrenti più a rischio eliminazione

Il pubblico è chiamato a votare per salvare uno dei sei concorrenti in nomination: Lorenzo, Shaila, Amanda, Iago, Luca Calvani e Stefania. Secondo i sondaggi online, Lorenzo e Shaila sono i concorrenti più a rischio eliminazione, mentre Iago sembra essere il favorito dal pubblico.

Recenti sondaggi su Forum Free Grande Fratello hanno rivelato le seguenti percentuali di gradimento: Iago con il 28,61%, seguito da Amanda (16,50%), Stefania (15,50%), Luca (14%), Shaila (12,24%) e Lorenzo (11,70%). Tuttavia, i bonus ricevuti da Lorenzo e Shaila nella scorsa settimana potrebbero influire sull’esito finale, aumentando le loro possibilità di permanere nella casa.

Nel corso della puntata di stasera, si vocifera anche dell’arrivo di Maria Teresa Ruta, che farà il suo ritorno nella Casa. Maria Teresa è stata una delle protagoniste di una versione vip del reality e potrà riabbracciare la sua amica Stefania Orlando, con la quale aveva condiviso la sua precedente avventura.

Inoltre, ci sono voci che suggeriscono l’ingresso di Artur Dainese, noto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. La sua entrata nella casa è stata anticipata dal sito BlogTivvu, e il modello di origini ucraine e armene potrebbe essere pronto a scuotere ulteriormente gli equilibri del gioco.

Con così tanti sviluppi in corso, non resta che seguire la puntata di stasera per scoprire chi sarà eliminato e come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti.