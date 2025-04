Grande Fratello: tensione post-finale tra Lorenzo e Javier che sfocia in una lite accesa, con un’accusa clamorosa: “Non avevano altra scelta!”

Durante la finale del Grande Fratello, si è verificata una lite tra i due rivali di questa edizione, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Sebbene le telecamere non abbiano documentato l’incidente, alcuni spettatori presenti in studio hanno riportato quanto accaduto, e la notizia ha rapidamente fatto il giro dei social media.





La tensione è esplosa subito dopo l’eliminazione di Lorenzo, quando il concorrente si è unito agli altri ex partecipanti e ha preso posto vicino a Javier. Secondo quanto riferito, il conflitto è iniziato dopo una battuta di Lorenzo riguardante Helena Prestes. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si sono svolti i fatti.

Durante la serata, il conduttore Alfonso Signorini ha posto alcune domande alle due finaliste, Helena e Jessica, chiedendo loro chi, tra i loro ex compagni, non avrebbero mai voluto sentire nuovamente dopo il programma. Quando Helena ha risposto in diretta di non voler avere mai il numero di Shaila e Lorenzo, quest’ultimo ha replicato ad alta voce: “Ce l’hai già, il mio numero!”.

Questa affermazione ha scatenato la reazione di Javier, che ha apostrofato Lorenzo definendolo un “pagliaccio”, intensificando la tensione all’interno dello studio. Secondo il racconto di una spettatrice presente, la situazione è degenerata al punto che Enzo Paolo e Jago sono dovuti intervenire per placare gli animi.

La rivalità tra Javier e Lorenzo ha radici profonde. È noto che Helena e Lorenzo avevano già avuto contatti prima del reality, il che ha alimentato la gelosia di Javier, nonostante all’epoca non si conoscessero ancora di persona. Negli ultimi giorni, Javier aveva già fatto intendere di non tollerare battute o provocazioni riguardanti Helena, ribadendo il suo disappunto anche durante la finale, quando ha fatto una sorpresa alla sua compagna.

Nel corso di questo incontro, Javier ha dichiarato a Helena: “Ti chiedo scusa se non ti ho difesa abbastanza – non succederà più e non permetterò mai più a nessuno di alzare la voce con te. Sono stato tutto il tempo incollato a guardarti, non sono mai uscito di casa. Ti amo tantissimo, non sai quanto mi sei mancata. Puoi anche non vincere il Grande Fratello, ma hai già vinto tu. Abbiamo vinto noi. Avevi ragione su tutto.” Queste parole evidenziano il forte legame tra i due e il sostegno incondizionato di Javier nei confronti di Helena.

Il clima di tensione e rivalità ha reso la finale del Grande Fratello un evento memorabile, non solo per le emozioni legate ai concorrenti, ma anche per gli scontri che si sono verificati. La lite tra Javier e Lorenzo ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando che le dinamiche all’interno della Casa possono continuare a influenzare le relazioni anche dopo la fine del programma.