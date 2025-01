Grande Fratello, tensioni alle stelle: la battuta di Ilaria su Amanda, Stefania e Luca scatena polemiche dentro e fuori la casa

Al Grande Fratello tornano le polemiche: Ilaria Galassi ha pronunciato una battuta pesante durante una festa, alimentando divisioni tra i concorrenti e critiche dal pubblico.





Le tensioni nella casa del Grande Fratello continuano a crescere. Durante una festa in costume a tema storico organizzata dalla produzione, Ilaria Galassi ha suscitato scalpore con un commento che ha diviso gli spettatori. Quando Eva Grimaldi le ha chiesto chi mancasse alla festa, Ilaria ha risposto con tono romanesco: “Mancano Luca, Amanda e Stefania. Il trio monnezza.”

Eva, visibilmente imbarazzata, ha cercato di smorzare i toni dicendo: “No, dai,” mentre Ilaria ha subito tentato di giustificarsi: “Sto scherzando, è uno scherzo.” Tuttavia, né i presenti né il pubblico hanno accolto la battuta con leggerezza, considerandola inappropriata.

Una casa divisa: i gruppi contrapposti

L’episodio ha messo ancora più in evidenza le divisioni nella casa, dove ormai si sono formate due fazioni ben distinte. Il gruppo di Amanda, Stefania e Luca si contrappone apertamente a quello di cui fa parte Ilaria. La festa, pensata per favorire momenti di svago, ha invece accentuato ulteriormente queste spaccature.

Le polemiche del pubblico contro Ilaria

La battuta di Ilaria ha fatto il giro del web, scatenando un’ondata di critiche. In molti si chiedono perché l’ex ragazza di Non è la Rai sia ancora in gioco, ricordando che in passato è stata al centro di episodi controversi.

Un caso particolarmente discusso riguarda un litigio con Helena Prestes, durante il quale Ilaria, oltre a urlare, aveva alzato le mani con calci e spintoni. Nonostante le scuse, il conduttore Alfonso Signorini aveva sottolineato che “il limite è stato superato.”

Jessica Morlacchi e Helena, coinvolte nello stesso episodio, sono già fuori dalla casa: Jessica si è ritirata spontaneamente, mentre Helena è stata eliminata al televoto. Questo ha alimentato le domande dei fan: “Perché Ilaria è ancora in gioco?”

Il pubblico chiede giustizia

I telespettatori hanno espresso la loro indignazione sui social, chiedendo maggiore chiarezza e trasparenza: “Devono mostrare il video della battuta in diretta, così il pubblico potrà giudicare e anche Amanda, Stefania e Luca potranno rispondere.”

Altri utenti sono stati ancora più espliciti: “Sì, scherza… come no!” e “Non basta giustificarsi dicendo che è uno scherzo. Servono provvedimenti.”