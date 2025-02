Grande Fratello, tra Helena e Javier è successo davvero. Il bacio e la notte in tugurio che ha fatto parlare tutti

Un’improvvisa intensità emotiva segna il rapporto tra Helena e Javier, alimentando il gossip e le polemiche al Grande Fratello 2024.

La puntata del 6 febbraio 2025 del Grande Fratello ha lasciato i telespettatori con molte domande, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nonostante l’eliminazione di Eva Grimaldi, il pubblico si è concentrato su quella che sembrava essere una storia altalenante, fatta di alti e bassi tra i due concorrenti.





Durante la puntata, Helena ha definito il bacio con Javier come un “momento bello”, affermando di sentirsi “protetta” dal pallavolista argentino. Tuttavia, Javier ha dimostrato un atteggiamento più introverso e insicuro, dichiarando: “Mi sento vulnerabile perché non so dove sto andando. Non voglio attaccarmi troppo a nessuno”. Questa dichiarazione ha sollevato nuovi dubbi sulla reale intensità del legame tra i due, visto che in passato Javier aveva negato un vero e proprio “trasporto” nei confronti di Helena.

Un confronto intenso e una notte da ricordare: Helena e Javier nel tugurio

Dopo il confronto in salone, Helena e Javier hanno trascorso ore nel tugurio, un luogo che aveva già visto altre dinamiche tra i concorrenti. Lì, mentre cercavano di chiarirsi, le telecamere hanno ripreso alcuni momenti di vicinanza fisica e conversazioni intime, con Helena che ha dichiarato: “Non riesco a essere falsa: sono felice per noi, ma non sono un robot”. Questo ha creato un parallelo con quanto accaduto in precedenza con Zeudi Di Palma, dove i due avevano scambiato coccole e un bacio, suscitando forti polemiche.

Poco prima che le telecamere smettessero di riprendere, alcuni telespettatori hanno notato che Helena si stava spogliando davanti a Javier, scatenando una serie di congetture. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che i due si fossero lasciati andare, mentre altri si sono chiesti se Javier avesse avuto davvero l’intenzione di proseguire oltre. Il mistero è aumentato quando Javier ha fatto attendere Helena a letto per un lungo periodo, senza mai entrare nella stanza.

Javier: l’opportunista o l’indeciso?

Alcuni credono che Javier non fosse realmente interessato a Helena, ma più un opportunista che cercava di sfruttare la situazione. In studio, le opinioni su Javier non sono state più favorevoli. Cesara Buonamici ha definito il suo comportamento come “incoerente”, mentre Beatrice Luzzi ha ironizzato sul fatto che Helena “non merita un’altra giravolta” dopo l’incertezza dimostrata dal pallavolista.

In attesa di scoprire come evolverà il rapporto tra i due, la vicenda continua a suscitare forti emozioni tra i fan e a lasciare aperti numerosi interrogativi.