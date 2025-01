Grande Fratello, un nuovo scandalo scuote la Casa: Ilaria e Helena protagoniste di una rissa choc

Un episodio esplosivo ha sconvolto l’andamento della Casa del Grande Fratello, con un confronto fisico tra Ilaria Galassi e Helena Prestes che ha sollevato numerosi interrogativi tra i telespettatori del reality show. L’incidente ha attirato l’attenzione per la sua intensità, eppure la regia ha scelto di censurare l’accaduto, staccando l’audio e evitando di inquadrare le immagini. Tuttavia, grazie alle testimonianze di altri concorrenti, nuovi dettagli stanno emergendo su quanto è realmente accaduto.





Tutto è iniziato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, quando durante le nomination, Helena Prestes ha sollevato delle critiche verso Ilaria Galassi riguardo a un commento che la concorrente aveva fatto su suo figlio. Helena aveva insinuato dei dubbi sulla fedeltà del padre del bambino, scatenando la rabbia di Ilaria, che, offesa, ha reagito duramente, intimando alla modella brasiliana di “non nominare mai più suo figlio”.

La discussione, che inizialmente sembrava verbale, è ben presto degenerata. Durante una delle dirette del programma, le telecamere inquadravano il giardino dove Chiara Cainelli stava conversando con Stefania Orlando, ma le urla di Ilaria e Helena erano chiaramente udibili. La tensione è aumentata quando Chiara ha esclamato: “No, le sta mettendo le mani addosso!”, indicando che la lite era ormai sfociata in una rissa fisica. Un’immediata reazione del team del programma ha portato Ilaria a essere richiamata con urgenza in confessionale, mentre la scena è stata censurata in tempo reale.

Tra i testimoni dell’accaduto c’era anche Lorenzo Spolverato, che ha raccontato i momenti successivi: “Era nera. Ho dovuto prenderla di peso per portarla in confessionale”. Ha poi descritto l’agitazione dell’autrice del programma, che, visibilmente affannata, cercava di calmare la situazione, ripetendo il suo invito a Ilaria. Stefania Orlando e Eva Grimaldi hanno commentato l’incidente, sottolineando come Ilaria fosse già in uno stato di tensione fin dall’inizio della puntata. Eva ha rivelato che Ilaria Galassi le aveva confidato di sentirsi vulnerabile e di temere di perdere il controllo, dicendo: “Io da sola ho paura, perché mi conosco, parto e boom”. Un consiglio che evidentemente non è stato sufficiente a evitare l’esplosione emotiva.

Helena Prestes, sconvolta dall’aggressione, ha chiesto ufficialmente la squalifica di Ilaria Galassi, definendo il comportamento violento come inaccettabile. Sorprendentemente, anche Ilaria ha dichiarato di essere d’accordo con l’idea che il programma prenda provvedimenti nei suoi confronti, indicando una certa voglia di abbandonare la Casa.

La produzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si prevede che il destino di Ilaria venga deciso durante la puntata di martedì 7 gennaio. Questo episodio ha innescato un ampio dibattito tra i fan del programma, che si chiedono se la decisione di censurare tali dinamiche sia corretta in un reality che, per sua natura, si basa su conflitti e relazioni tra i partecipanti.