Grande Fratello: Zelena, il fenomeno che fa sognare, undici aerei già pronti per Helena e Zeudi

Nel mondo del Grande Fratello, c’è una coppia che ha rubato il cuore di tantissimi fan: Helena Prestes e Zeudi Di Palma, la fotomodella brasiliana e l’ex miss Italia, rispettivamente amatissime per la loro personalità e il loro legame speciale. La loro storia, conosciuta sui social come “Zelena”, ha conquistato il pubblico, che non ha esitato a sostenere le due ragazze in ogni modo possibile, a partire da messaggi e gesti simbolici aerei che hanno invaso il cielo sopra la casa più famosa d’Italia.





Nonostante le polemiche legate al ripescaggio di alcuni concorrenti, tra cui Helena, che ha potuto riabbracciare la sua compagna di avventura, Zeudi, il fenomeno Zelena non si è fermato nemmeno di fronte agli alti e bassi della loro relazione. Anzi, il loro supporto sui social è aumentato, con aerei e striscioni che esprimono frasi romantiche, slogan di incoraggiamento e messaggi di affetto, creando una vera e propria connessione tra le due concorrenti e i loro fan.

Helena e Zeudi sono ora le protagoniste assolute nella Casa, non solo per le loro dinamiche interpersonali ma anche per il fervore che il loro seguito ha generato. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Simona Tagli durante la sua partecipazione alla 361 Lounge, sarebbero già pronti undici aerei per le due concorrenti. Un’informazione che ha sorpreso i fan del reality, confermando l’entusiasmo e il sostegno che il duo Zelena continua a ricevere.

Le cifre che si celano dietro queste azioni sono impressionanti. Secondo Novella 2000, il costo per inviare un messaggio volante si aggira intorno ai 1.200 euro, ma il prezzo può crescere significativamente a seconda della lunghezza del messaggio o della presenza di simboli come cuori o punti esclamativi. Per alcune fan brasiliane di Helena e Zeudi, è stato addirittura finanziato un fondo per supportare queste dimostrazioni di affetto, arrivando a spendere un totale che supera i 14.000 euro.

Nonostante gli alti e bassi nella Casa, tra cui un avvicinamento tra Zeudi e il pallavolista Javier Martinez, il fandom di Zelena non ha mai vacillato, mantenendo un sostegno incrollabile verso la coppia. Le “Zelena” continuano a volare alto, sia nel cuore dei fan che nei cieli sopra la casa del Grande Fratello.

In un’edizione che ha visto la partecipazione di tanti concorrenti e momenti di grande tensione, l’affetto e il supporto per Helena e Zeudi dimostrano quanto il pubblico possa influenzare e fare da spinta motivazionale nel reality.