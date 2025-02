Grande Fratello, Zeudi affronta Javier: “Non ti azzardare a fare soffrire Helena”

Nella puntata del 3 febbraio 2025, Zeudi ha duramente affrontato Javier per il suo comportamento con Helena, dando vita a un acceso confronto davanti a tutti.





La puntata di Grande Fratello di lunedì 3 febbraio 2025 è stata ricca di colpi di scena e momenti di alta tensione, tra cui il ritiro di Ilaria Galassi, l’eliminazione di Emanuele Fiori e, soprattutto, un confronto infuocato tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Al centro della discussione c’è stato il comportamento del pallavolista nei confronti di Helena, una dinamica che ha generato parecchie polemiche all’interno della casa.

Zeudi, visibilmente irritata, ha deciso di esprimere il suo disappunto con Javier, accusandolo di aver creato confusione tra lei e Helena. La Di Palma, infatti, si è sentita ferita dalla vicinanza del pallavolista, che inizialmente si era mostrato interessato a lei, per poi virare improvvisamente verso Helena. In un acceso confronto, Zeudi non ha avuto peli sulla lingua e ha rimproverato Javier davanti agli altri concorrenti, chiedendo che non facesse soffrire Helena.

Le parole di Zeudi sono state chiare: “Mi ha infastidita, quando mi piace una persona cerco di conquistarla. Siamo tutti diversi, ma lui come fa a provare a baciarmi e poi adesso andare da Helena, quando non l’ha considerata? Non farla soffrire, sarei felice se tu le dessi quello che vuole, alzo le mani”. Javier, tuttavia, ha risposto difendendo il suo comportamento: “Non c’entri col nostro rapporto, sei stata la prima a dirmi di distaccarci e da quel momento sono libero”.

A sorpresa, Helena ha preso le difese di Javier, rispondendo a Zeudi con fermezza: “Smettetela di giudicarlo, anche lui ha una storia dentro”. La situazione è diventata ancora più tesa con l’intervento di entrambi, ma in definitiva la dinamica amorosa tra i protagonisti di questa edizione di Grande Fratello continua a evolversi tra scontri e riavvicinamenti.

Il pubblico, come sempre, è diviso tra chi sta dalla parte di Zeudi e chi invece difende Javier e la sua posizione all’interno della casa. Con l’arrivo delle nuove nomination, l’atmosfera si preannuncia ancora più intensa nelle prossime puntate.