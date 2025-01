Grande Fratello: Zeudi e Javier difendono il ripescaggio, svelano il regolamento e mettono a tacere le critiche nella Casa

Il Grande Fratello è di nuovo al centro di polemiche, stavolta a causa del ripescaggio di alcuni concorrenti eliminati o ritirati. Questa decisione, voluta dagli autori, ha generato un clima di tensione all’interno della Casa, con reazioni contrastanti e forti critiche da parte di alcuni inquilini.





Tra le voci più polemiche, quella di Giglio, che ha definito il rientro degli ex concorrenti una vera e propria “ingiustizia”, proponendo addirittura di nominare in blocco i nuovi arrivati. Tuttavia, sono stati Zeudi De Palma e Javier Martinez a fare chiarezza, ricordando che la regola del ripescaggio era già prevista nel contratto firmato da tutti i concorrenti.

Javier e Zeudi rispondono alle critiche: “Era tutto scritto nel contratto”

Nel pieno delle polemiche, Zeudi ha sottolineato un aspetto cruciale:

“Nel contratto sta scritto. Possiamo lamentarci quanto vogliamo, ma alla fine tutti noi abbiamo firmato e accettato questa regola. Non si può dire nulla.”

Anche Javier ha espresso il suo punto di vista, invitando i concorrenti a dimostrare la loro forza anche di fronte a questa situazione:

“La gente forte si vede anche qui. Volete giocare duro? Per me va bene. Non è un problema.”

Queste dichiarazioni hanno spinto il pubblico a chiedersi: “Ma perché solo Zeudi e Javier sembrano aver letto il regolamento?”. Tuttavia, è stato confermato che il contratto di Endemol includeva da sempre la possibilità di ripescare concorrenti, facendo cadere ogni contestazione.

Le tensioni nella Casa: tra critiche e strategie

Nonostante le spiegazioni, molti inquilini continuano a vedere il ripescaggio come una mossa ingiusta. Tra i più critici, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che si sono lamentati apertamente. Anche Luca Calvani si è unito al coro, puntando il dito contro il rientro di Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato volontariamente il gioco per protesta contro il Grande Fratello dopo una lite con Helena.

Il pubblico, intanto, si divide: c’è chi apprezza il coraggio di Javier e Zeudi nel ricordare le regole e chi si schiera con i concorrenti contrari alla decisione degli autori.

Un televoto per decidere i nuovi ingressi

Il destino degli ex concorrenti ripescati sarà deciso durante il televoto di giovedì. Solo quattro tra loro potranno rientrare ufficialmente nella Casa, mentre gli altri saranno definitivamente eliminati. Questa scelta rappresenta un momento cruciale per il reality, destinato a cambiare ancora una volta le dinamiche interne e le strategie dei concorrenti.