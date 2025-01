Grande Fratello, Zeudi svela il suo segreto su Helena: la confessione a Chiara che divide il pubblico

Zeudi Di Palma racconta a Chiara un episodio intimo con Helena, ma la sua versione scatena critiche e accuse di falsità. Il pubblico è diviso.

Zeudi Di Palma sta vivendo un momento difficile al Grande Fratello, dopo il confronto acceso con Helena Prestes durante l’ultima puntata del reality. L’ex Miss Italia, visibilmente sconvolta, si è rifugiata nella sua stanza, dove ha iniziato a piangere. A darle conforto è stata Amanda Lecciso, che ha cercato di rassicurarla riguardo al suo rapporto con Helena, cercando di farle capire che la modella brasiliana non è una persona “rigida” e che potrebbe essere disposta a riprendere il dialogo.





Nonostante il tentativo di Amanda di farla sentire meglio, Zeudi sembra aver perso ogni speranza riguardo alla possibilità di recuperare il rapporto con Helena, convinta che non ci sia più alcuna possibilità di riavvicinamento. Durante il chiarimento con Chiara, Zeudi ha deciso di togliersi il microfono e rivelare un episodio intimo che ha suscitato un’ondata di polemiche: ha raccontato di aver ricevuto un bacio a stampo da Helena sotto le coperte nella Casa.

Il video che ha catturato questa confessione è stato condiviso su X (ex Twitter), scatenando reazioni contrastanti. Molti utenti non hanno creduto alla sua versione, accusandola di inventare tutto per gioco e di essere falsa. “Ricomincia la trasformazione di Z…mah…in puntata, un agnellino, in casa una tora!!!” ha commentato un utente. Altri hanno ricordato episodi precedenti in cui è stato visto Zeudi baciando Helena in giardino, suggerendo che fosse stata proprio Zeudi ad avvicinarsi a Helena, non il contrario.

Le critiche non sono mancate nemmeno dopo la confessione, con alcuni commentatori che hanno accusato Zeudi di non essere sincera e di cercare di risalire la china nel gioco: “Perché non lo dici col microfono? Perché sai che non è vero”, ha scritto un altro utente. Inoltre, c’è chi ha sostenuto che Zeudi stia cercando di manipolare la situazione per attirare l’attenzione e recuperare il favore del pubblico, visto che il suo rapporto con Helena sembra ormai essere definitivamente compromesso.

Questa situazione ha diviso il pubblico del Grande Fratello, con alcuni che difendono Zeudi, credendo che abbia davvero vissuto una situazione complessa, mentre altri la accusano di cercare visibilità e di falsificare i fatti. Il futuro di Zeudi nella Casa sembra sempre più incerto, e le prossime settimane saranno decisive per capire se riuscirà a superare questa tempesta mediatica o se il pubblico la abbandonerà definitivamente.