Grave incidente stradale sulla SS 656 nel territorio di Chieti: tre persone perdono la vita in uno scontro frontale tra due auto, una quarta è ricoverata in ospedale

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, lungo la SS 656, nei pressi di Chieti. L’impatto, che ha coinvolto due automobili, è stato così violento da causare la morte di tre persone, mentre una quarta è stata trasportata d’urgenza in ospedale.





Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell’incidente, sembrerebbe che le due vetture si siano scontrate frontalmente. Le dinamiche esatte sono ancora in fase di accertamento, ma l’evento ha avuto conseguenze drammatiche. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, tra cui il personale del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Chieti, impegnati sia nelle operazioni di messa in sicurezza della strada sia nella gestione del traffico.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, per tre delle persone coinvolte nello schianto non c’è stato nulla da fare: i decessi sono stati dichiarati sul posto. La quarta persona, invece, è stata immediatamente trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del ferito né sull’identità delle vittime.

La strada statale 656 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia locale hanno avviato le indagini per determinare le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità.