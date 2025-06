Grave incidente stradale sull’autostrada del Brennero A22: ambulanza si scontra con un camion, morti il paziente e l’accompagnatore, ferite altre due persone

Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 11 giugno sull’autostrada del Brennero A22, nel tratto compreso tra le uscite di Bressanone e Vipiteno, in provincia di Bolzano. Un’ambulanza si è schiantata contro un camion, causando la morte di due persone che si trovavano a bordo: un paziente e la persona che lo accompagnava. Entrambi erano cittadini italiani. Altre due persone presenti sull’ambulanza sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in condizioni gravi.





Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia stradale, l’incidente è avvenuto sulla carreggiata nord intorno alle ore 14. Per ragioni ancora in corso di accertamento, l’ambulanza avrebbe tamponato violentemente un tir che la precedeva. L’impatto è stato fatale per il paziente e per l’accompagnatore, i quali non hanno risposto ai tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le due vittime sono rimaste intrappolate all’interno del veicolo di emergenza, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i pompieri del corpo permanente di Bolzano, supportati dai volontari di Varna e Vipiteno, che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere dell’ambulanza. Nel frattempo, il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico, con lunghe code registrate lungo la A22. Inoltre, lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Bressanone è stato chiuso per alcune ore per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti.

Il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, insieme all’assessore alla Sanità, ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto: “Il nostro pensiero va alle famiglie, ai parenti e agli amici delle persone decedute. Desideriamo esprimere il nostro sincero sentimento di cordoglio e le nostre più sentite condoglianze. Quando un incidente così grave colpisce sia persone bisognose di assistenza sia persone che quell’assistenza la prestano, è una vera tragedia. Ai due feriti auguriamo una pronta e completa guarigione”.

Inoltre, i rappresentanti istituzionali hanno voluto ringraziare coloro che hanno prestato soccorso sul luogo dell’incidente: “Il nostro ringraziamento va a chi ha prestato soccorso sul posto e ai collaboratori e collaboratrici dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige per il loro rapido e professionale intervento”.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato al violento scontro tra i due veicoli. La Polizia stradale sta conducendo indagini approfondite per determinare eventuali responsabilità o fattori esterni che possano aver contribuito alla tragedia.