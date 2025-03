Helena nel mirino di MaVi al Grande Fratello: il confronto infuocato promette scintille

Nella Casa del Grande Fratello, il pomeriggio di oggi è stato caratterizzato da un confronto tra Helena Prestes e Mariavittoria Cozzolino, meglio conosciuta come MaVi. Le due concorrenti hanno discusso dei loro fidanzati, Tommaso e Javier, protagonisti indiretti di alcune dinamiche che stanno movimentando il reality e i social. In particolare, la figura di Javier è stata al centro di un recente gossip che ha scatenato un botta e risposta online.





Il rumor è stato lanciato da Amedeo Venza, che ha condiviso sui social una presunta conversazione telefonica tra Javier e Alfonso Signorini, conduttore del programma. “Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono! E se ne sono dette di ogni! Se negano ho le prove. Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero”, ha scritto Venza, alimentando la curiosità degli utenti. Il gossip ha poi assunto toni ancora più intriganti quando Venza ha aggiunto: “Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire su Instagram Alfonso e poi glielo ha tolto il segui! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore”.

A seguito di queste dichiarazioni, Javier è intervenuto personalmente per smentire ogni voce di dissidio con Signorini. “Smentisco tutte le voci: non ho mai litigato con Alfonso”, ha dichiarato. “Anzi, appena uscito dallo studio, ci siamo abbracciati e gli ho detto ‘Ti voglio bene’, e lui ha risposto ‘Anche io’. Certo, dovremo chiarire alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato, né avuto battibecchi. Ragazzi, non c’è odio, quindi non mettetecelo voi”. Con queste parole, Javier ha cercato di placare le polemiche, sottolineando che il rapporto con Signorini non è stato compromesso.

Il concorrente ha inoltre aggiunto: “Va tutto bene con Alfonso e non vedo l’ora di rivederlo domenica o lunedì. È normale che, non andando d’accordo con le rispettive fidanzate, ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che tra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema”. Nonostante le rassicurazioni di Javier, il gossip ha continuato a circolare, alimentando il dibattito online.

Nel frattempo, nella Casa, MaVi e Helena hanno affrontato il tema delle possibili reazioni dei loro fidanzati in relazione alle dinamiche del programma. Durante la conversazione, MaVi ha espresso preoccupazione per eventuali sviluppi che potrebbero emergere. “Io faccio un casino, te lo dico Helena. Se spunta un video come quello di Giglio faccio un casino”, ha affermato la concorrente, facendo riferimento a episodi passati che hanno coinvolto altri partecipanti. Le due, però, hanno concluso la discussione con una risata, stemperando la tensione e mostrando un lato più leggero della loro amicizia.

Con la finale ormai vicina, le dinamiche nella Casa diventano sempre più intense. I concorrenti rimasti in gara, tra cui MaVi e Helena, continuano a confrontarsi su temi personali e strategici, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, le vicende esterne, come il gossip su Javier e Alfonso, contribuiscono a creare una narrazione parallela che arricchisce il programma e alimenta il dibattito sui social.