Helena Prestes e Jessica Morlacchi: dalla lite al riavvicinamento, tutta la verità dopo l’addio al Grande Fratello

Giovedì 16 gennaio 2025, durante la puntata del Grande Fratello, i telespettatori hanno assistito a un atteso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Le due concorrenti, spesso al centro delle polemiche, si sono scambiate sguardi e ammiccamenti, scatenando il dubbio che il loro acceso scontro fosse in realtà una strategia studiata a tavolino.





La situazione ha preso una piega ancora più inaspettata quando entrambe sono state ripescate e rientrate nella casa, alimentando speculazioni sul loro comportamento insolito e sulla dinamica del loro rapporto.

Jessica Morlacchi svela: “Fuori dal Grande Fratello, tutto è cambiato”

A raccontare cosa è successo dopo l’uscita dalla casa è stata Jessica Morlacchi, che ha ammesso di aver vissuto una trasformazione:

“Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Guardavo i video delle nostre litigate e non riuscivo a riconoscermi. Vedevo una donna con gli occhi da matta! Ma fuori, tutto ha avuto un senso diverso. Con Helena ci siamo incontrate più volte e, ragazzi, due matte! Abbracci, risate… tutto il contrario di come eravamo lì dentro.”

Jessica ha spiegato come, lontano dalle tensioni della casa, il rapporto con Helena sia cambiato radicalmente:

“Quando ci siamo viste, le ho detto: ‘Helena, pensa a quanto stavamo tese mentalmente per arrivare a scontrarci così!’. Ora siamo due persone completamente diverse.”

Una nuova amicizia tra risate e scherzi

Il rapporto tra Helena e Jessica, dopo l’esperienza al Grande Fratello, è diventato speciale, fatto di leggerezza e complicità. Jessica ha raccontato un aneddoto divertente:

“L’altro giorno, in piena notte, Helena mi ha mandato una foto dei pini di Roma dicendomi: ‘Sembrano dinosauri!’. Ma vi rendete conto? Lei nei pini vede i dinosauri. È fantastica!”

Jessica ha poi riflettuto sullo stress vissuto nella casa:

“Non giustifico i nostri errori, ma quattro mesi chiusi lì dentro non sono facili. Leggo tante critiche, ma provate voi a vivere reclusi per quattro mesi: si litiga per tutto e si vedono cose che non esistono.”

Una lite che ha lasciato il segno, ma anche un messaggio positivo

Il percorso di Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha mostrato le difficoltà di convivere in una situazione di forte pressione emotiva. Tuttavia, il loro riavvicinamento fuori dalla casa è la prova che anche i contrasti più accesi possono trasformarsi in rapporti autentici e costruttivi.