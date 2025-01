Helena Prestes fuori dal Grande Fratello: un’eliminazione che divide fan e concorrenti

Helena Prestes ha concluso il suo percorso al Grande Fratello, lasciando increduli fan, concorrenti e persino il conduttore Alfonso Signorini. La puntata del 13 gennaio ha segnato la fine della partecipazione della modella brasiliana, da tempo considerata una delle protagoniste più influenti di questa edizione del reality di Canale 5.





L’eliminazione di Helena ha sorpreso tutti, inclusi i giudici in studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nonché gli ex concorrenti e il pubblico. La delusione dei fan è stata evidente fin da subito: molti hanno contestato l’esito del televoto, definendolo incomprensibile. Nonostante le controversie, i numeri parlano chiaro: Helena ha perso nel confronto diretto con Shaila Gatta, la quale non ha nascosto la propria gioia per il verdetto.

Le reazioni dopo il verdetto

Helena è stata più volte una delle preferite dal pubblico, il che rende la sua eliminazione ancora più sorprendente. Secondo Stefania Orlando, l’uscita della modella potrebbe essere stata influenzata da recenti polemiche all’interno della Casa: “Se non fosse successo quell’episodio, Helena sarebbe andata avanti. È stata una sfida tra due protagoniste di questa edizione, una delle nomination più forti di sempre, come ha detto anche Alfonso”.

Alcuni, come il pallavolista Javier Martinez, sono rimasti particolarmente colpiti dalla sua eliminazione. Javier, profondamente deluso, ha organizzato un brindisi in onore di Helena, un gesto che molti fan hanno però giudicato come poco sincero, viste le tensioni passate tra i concorrenti. Anche Amanda Lecciso, vicina a Helena, ha reagito con commozione, piangendo a lungo dopo l’addio della modella.

Un’eliminazione che divide

L’uscita di scena di Helena ha aperto un acceso dibattito. Da un lato, i suoi sostenitori ritengono che l’esito del televoto sia stato influenzato da episodi controversi, come la vicenda del bollitore, menzionata da Stefania Orlando. Dall’altro, molti hanno accolto l’eliminazione come una svolta significativa nel programma, considerando la rivalità tra Helena e Shaila come uno dei momenti clou della stagione.

Nonostante le polemiche, Helena Prestes rimane una delle figure più carismatiche di questa edizione del Grande Fratello. La sua eliminazione rappresenta una perdita per lo show, ma il racconto del suo percorso continua a generare dibattiti tra fan e opinionisti, a testimonianza del forte impatto che ha avuto all’interno del reality.