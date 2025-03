Helena Prestes mette alle strette Javier Martinez al Grande Fratello dopo che lui ha interagito con Zeudi Di Palma, scatenando una reazione di choc

Durante la puntata del 10 marzo del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha conquistato un posto in finale, battendo al televoto concorrenti come Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Con Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, Zeudi si prepara all’ultimo atto della competizione, mentre tre concorrenti sono in nomination: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Una di queste dovrà lasciare definitivamente il reality.





La dinamica tra Helena, Zeudi e Javier è stata al centro della puntata, con le due ragazze che hanno inizialmente mostrato segni di avvicinamento, per poi allontanarsi a causa di un flirt tra Javier e Zeudi. Helena ha espresso i suoi sentimenti per Javier, ma la situazione si è complicata quando il suo fidanzato ha interagito con Zeudi in modo che ha suscitato la sua gelosia. Recentemente, un aereo inviato dai fan per Javier e Zeudi ha ulteriormente alimentato le tensioni, suscitando reazioni contrastanti.

In diretta, Helena ha manifestato la sua sorpresa e il suo disappunto per il comportamento di Javier e Zeudi. “Io sono sorpresa dal commento di Zeudi che ha ringraziato i fan per l’aereo. E anche tu, Javier, hai ringraziato l’aereo?”, ha chiesto Helena. Javier ha risposto: “Sì, ringrazio chi investe tempo e soldi”. La reazione di Helena è stata immediata: “Sono scioccata, non lo sapevo. Pensavo che voi due non avreste dovuto ringraziare. Mi ha dato fastidio anche vedere loro due fare i cuoricini per ringraziare”.

Alla fine della puntata, Helena ha chiesto a Javier di non parlare più con Zeudi, ma lui ha replicato, chiedendole di calmarsi e di non dirgli cosa fare. “Adesso devo vedere che (Z) esce dal confessionale. Non voglio che parli più con lei”, ha insistito Helena. Javier, ridendo, ha risposto: “Helena, tu non puoi dirmi con chi parlare o non parlare”. La tensione tra i due è aumentata, con Helena che ha cercato di spiegare il suo punto di vista, affermando: “Se dobbiamo convivere forzatamente con una persona di cui non mi fido. Te lo sto chiedendo solo per un giorno, qual è il problema?”.

Javier ha controbattuto: “Questo è un problema, tu non puoi dirmi cosa fare o no”. Nonostante le spiegazioni di Helena, Javier non sembrava disposto a cambiare il suo comportamento nei confronti di Zeudi. “Io ti sto dicendo che mi darà fastidio se lo farai perché non mi fido di lei”, ha ribadito Helena, senza ottenere la risposta che desiderava. Javier ha concluso dicendo: “È affar mio gestirmelo, ok?”.

Il pubblico ha reagito in modi diversi a questa situazione. Alcuni hanno sostenuto Helena, ritenendo giustificata la sua richiesta, mentre altri hanno difeso Javier, sottolineando che un rapporto dovrebbe basarsi sulla fiducia e che Helena non può imporre restrizioni al suo fidanzato. I commenti sui social sono stati numerosi, con opinioni contrastanti su chi avesse ragione.

Alcuni utenti hanno notato che la situazione potrebbe essere amplificata dal contesto del reality, con affermazioni come: “In quel contesto, ma fuori quand’è che litighi per un cuore fatto per un aereo”. Altri hanno sottolineato che Helena aveva precedentemente chiesto la stessa considerazione nei confronti di Lorenzo, quando era lui a sentirsi insicuro. “Perché quando lo chiede lui, va tutto bene. E quando chiede (giustamente) è lei quella ‘pazza’?”, hanno scritto alcuni commentatori.