Helena Prestes torna al Grande Fratello e affronta Lorenzo: il confronto sfocia in una discussione e un gesto che lascia tutti senza parole

Nella puntata del Grande Fratello del 16 gennaio, si è avuto il ritorno di Helena Prestes, eliminata a sorpresa dalla puntata precedente, con lo scopo di un chiarimento con Lorenzo Spolverato.





L’incontro, per nulla tranquillo, tra i due ex concorrenti si è trasformato in una lite furiosa. Il confronto tra Helena e Lorenzo è stato preceduto da una clip che rispiega il loro rapporto, inizialmente molto stretto, per poi capovolgersi, sancendo così la fine del loro rapporto. Nel salottino della Casa, Helena ha accusato Lorenzo di aver giocato sempre con lei, affermando che stesse facendo la stessa cosa con Shaila Gatta.

In aggiunta, Helena ha poi riferito che Lorenzo è innamorato solo di se stesso e più nulla di positivo avrebbe da offrire. “Sei un bugiardo, alzi solo bugie per stoltezza. Manipoli tutti in Casa”, ha dichiarato Helena, continuando con il frattempo ad accusare Lorenzo di mancanza di coraggio, uguale ad evitare di dire la verità e di non scegliere mai la ” strada giusta ”. Lorenzo ha replica dicendo che non è mai stato né innamorato di Helena e nemmeno finto con lei.

Quando ha cercato di spiegare, Helena ha deciso di terminare il confronto e ha battuto la porta del salottino rossa in faccia a Lorenzo, che si è ritrovato da solo. In aggiunta, partendo, gesto di Helena, passeggiata secondo le previsioni, rimane sorpresa. Difatti, si evince che la modella contemporaneamente alla sua libertà abbia lasciato cadere un oggetto a terra.

Anche se il video in quanto tale pubblicato e diffuso su X, velocizza allegato apribile per vedere la traiettoria del gesto, non mostra cosa Helena abbia lasciato a terra, il social network del programma ha già cominciato a fare previsioni e sta discutendo su un possibile braccialetto o una collana che lei avrebbe intenzione di dare a Zeudi. La domanda resta aperta, ma il video sta già attirando una quantità significativa di attenzioni sui social, con i fan del Grande Fratello che si domandano se la mossa di Helena avrà delle conseguenze sui concorrenti della Casa.