Helena Prestes torna al Grande Fratello e si scontra duramente con Lorenzo, lasciando un messaggio enigmatico che fa discutere i telespettatori

Anche se è stata eliminata dal Grande Fratello, Helena Prestes continua a creare polemica. Dopo aver annunciato il suo ritorno spettacolare giovedì 16 gennaio, la puntata l’ha vista ri-collocata nel vivo dell’azione, prima nello studio e poi nella Casa per un confronto acceso con Lorenzo Spolverato. In effetti, da un tranquillo discorso sulle cose lasciate in sospeso, la situazione si è evoluta in una discussione infuocata che avrebbe potuto concludersi tragicamente.





Helena ha accusato Lorenzo di non aver mai smesso di prenderla in giro e di fare allo stesso tempo con Shaila Gatta. Tuttavia, il peruviano ritiene che Lorenzo sia innamorato solo di se stesso e non abbia nulla di interessante in lui, una dichiarazione fatta mesi fa.

Infatti, se la presenza di Gioia sul posto ci ha fatto pensare a un possibile legame tra Helena e Lorenzo, il confronto che ne è risultato ha chiarito che la ragazza ha continuato a nutrire del risentimento per il muro. Infatti, quando Helena si è stufata di discutere e ha deciso di andarsene, lo ha fatto gettandogli la porta rossa sul naso. Inoltre, ha concluso: “Bene, spero che prend…prenderai questi soldi o li prenderai e ti dispiacerai molto. Secondariamente, Viva l’Argentina! Ciao Lorenzo, non me ne frega niente, ciao!”.

Naturalmente, la parte “Viva l’Argentina” ha generato molte speculazioni tra gli utenti. Secondo la teoria più diffusa, si tratta di un messaggio in codice, un grido di dolore per Javier Martinez, un compagno di squadra di volley che il volto non poteva menzionare direttamente. Anzi, secondo le esperienze che gli utenti hanno condiviso in casa, Helena voleva mandare un messaggio senza violare la legge. In definitiva, più lezioni test drive 4, in attesa di ulteriori rivelazioni, il discorso Helena-Lorenzo è stato molto discusso, e ha ulteriormente estremizzato il già prominente grado di sfida tra i coinquilini del Grande Fratello.