Ho adottato 3 bambini dall’affidamento: la storia della nostra famiglia transrazziale





La chiamata all’affidamento: dire sì all’ignoto

“Quando ero bambina, ho sempre desiderato essere mamma . In effetti, era l’unica cosa di cui ero certa. Mia madre è morta quando avevo cinque anni, e i pochi ricordi che ho di lei mi hanno plasmata per diventare la madre che sono oggi.





Ho incontrato mio marito, Patrick, nel 2006, a 18 anni, e ci siamo sposati molto velocemente. Sapevamo fin dall’inizio che volevamo formare una famiglia numerosa. Anch’io provengo da una famiglia piuttosto numerosa. Sono una di sei fratelli e mio marito è figlio unico.

Nel 2009, abbiamo deciso di avere figli seriamente. Ho fatto tutto il possibile per riuscirci, incluso misurarmi la febbre e bere succo d’ananas durante il mio periodo fertile. Dopo aver visto test di gravidanza negativi così tante volte, ho pensato che Dio mi stesse dicendo che diventare mamma non era nei miei piani.

Ci siamo presi una lunga pausa dal 2011 al 2015. Non ci stavamo sforzando, ma non ci stavamo nemmeno impedendo di fare qualcosa. In quel periodo, ci siamo trasferiti da Washington alla Florida, di nuovo a Washington e poi in Arizona, dove siamo rimasti per circa due anni.

Nel 2015 siamo tornati a Washington e abbiamo ripreso a provare ad avere un bambino. Abbiamo iniziato a consultare uno specialista e abbiamo fatto tre cicli di IUI, un trattamento per l’infertilità , tutti falliti. Un’amica che lavorava in affido mi ha contattata un paio di volte perché voleva parlarmi di affidamento.

Costruire la nostra famiglia: accogliere bambini provenienti da contesti diversi

Patrick ed io parlavamo sempre di adozione, ma pensavamo che non sarebbe mai successo. Mio marito è cresciuto in una casa dove sua zia era una madre affidataria, quindi sapeva qualcosa di affidamento. Mi sono rifiutata di parlare con la mia amica un paio di volte perché avevo paura di aprire la porta all’affidamento.

Come molte persone, non sapevamo come funzionasse il sistema di affidamento. Passarono circa sei mesi e lei mi contattò di nuovo. Mi disse: “Il nostro Stato ha bisogno di più buone case famiglia. Al momento i bambini dormono in camere d’albergo”.

Alla fine della conversazione, ero convinta al 100% di voler intraprendere l’affidamento. Dovevo solo convincere Patrick. Abbiamo incontrato di nuovo la mia amica, questa volta anche con suo marito. Patrick è riuscito ad acquisire una prospettiva maschile sull’affidamento.

Abbiamo pregato insieme e dopo un po’ di tempo abbiamo deciso di iscriverci al corso di formazione. Abbiamo iniziato il corso a gennaio 2017 e abbiamo ottenuto la licenza ufficiale a giugno 2017. La nostra famiglia ci ha sostenuto molto nella decisione di diventare genitori affidatari; sapevano quanto a lungo avessimo pregato per avere figli, quindi non vedevano l’ora che aiutassimo la comunità.

Il 12 luglio abbiamo ricevuto una chiamata dall’ufficio collocamento. Ero al lavoro e ho perso la chiamata. Ho chiamato subito mio marito e gli ho detto: “Hanno un collocamento per noi, richiamali subito!”. C’era una dolce bambina di 15 mesi che aveva bisogno di essere trasferita. La sua attuale madre affidataria stava tornando a scuola e accettava solo collocamenti di emergenza a breve termine.

L’assistente sociale al telefono ha detto: “È molto timida e ha problemi di attaccamento”. Ha fatto una pausa per un secondo e poi ha detto: “È bianca. Va bene?”. Senza esitare, mio ​​marito ha risposto: “Ha bisogno di una casa, giusto? La sua etnia non è rilevante”.

Nel giro di un’ora, abbiamo ricevuto il numero della sua madre affidataria e abbiamo preso accordi per accoglierla a casa nostra il giorno dopo. Eravamo molto nervosi e pensavamo anche che fosse strano che lo scambio di battute fosse avvenuto tra noi, senza l’intervento di un assistente sociale.

Gestire l’identità in una famiglia transrazziale

Il giorno dopo, quando è entrata, abbiamo visto una bambina spaventata che non capiva perché dovessero sradicarla dalla sua sistemazione. Ha pianto per quello che mi sono sembrate 24 ore. Non mi ha permesso di metterla giù. Alla fine della serata, ero così emotivamente svuotata. Ho quasi pensato di aver commesso un errore ad accoglierla.

Ho pensato tra me e me: “Che diavolo abbiamo appena fatto?”

Fu un periodo davvero spaventoso. Poi, un giorno, Felicity iniziò a chiamarci “mamma” e “papà” da sola. In quel momento, capii che avevamo preso la decisione giusta. Fin dall’inizio, sapevamo che il nostro piano era riunirci.

La sua mamma panciuta si è presentata ed eravamo così orgogliosi del lavoro che stava facendo per i suoi figli. Veniva a trovarla in autobus ogni volta, portando con sé una pentola a cottura lenta in modo che i suoi figli potessero mangiare con lei un pasto cucinato in casa, fino al giorno in cui tutto è finito.

Eravamo circa un anno che seguivamo il caso e lei ha smesso di presentarsi. Naturalmente, non conosciamo i dettagli della sua versione dei fatti, ma credo davvero che avesse perso la speranza. Vedeva i suoi figli legarsi e affezionarsi alle famiglie con cui vivevano e credo che non volesse portarli via da lì.

Circa sei mesi prima che Felicity diventasse legalmente libera, la madre di Felicity iniziò a lavorare seriamente sul suo caso e combatté con impegno. Alla fine, cedette i suoi diritti tre giorni prima dell’inizio del processo.

È stata una sensazione agrodolce, sapere che una madre amava così tanto i suoi figli da essere disposta a donare quella parte della sua vita. Le sarò per sempre grata per il suo sacrificio.

Affrontare apertamente i temi della razza e della cultura

Nove mesi dopo l’inserimento di Felicity nella nostra famiglia, abbiamo esteso la nostra licenza per accogliere un altro bambino. Il 9 febbraio 2018, ho ricevuto una chiamata dal nostro ufficio di assistenza per l’inserimento. Mi ha detto: “Quindi, tu e Patrick siete disponibili ad accogliere neonati, giusto?”. Ho risposto: “Certamente!”.

Lui rispose: “Che ne diresti di accogliere un bambino di 5 giorni? Al momento è in ospedale perché è prematuro, ma tra un paio di giorni potrà tornare a casa”. Gli risposi: “Oh mio Dio, sì!”. Lui continuò dicendomi che avrebbe redatto il progetto di collocamento e che l’avrei ricevuto via email a breve.

Era così difficile per me concentrarmi sul lavoro. Circa un’ora dopo la sua prima chiamata, mi ha richiamato e mi ha detto: “Ehi, volevo solo darti un piccolo aggiornamento. Il bambino è nato gravemente esposto ai farmaci. È alimentato tramite sondino e potrebbe aver bisogno di ossigeno. Dovrà rimanere in ospedale per circa una settimana. Volete ancora prendervi cura di lui?”

Certo che sì!

Nel fine settimana, io e mio marito eravamo in ospedale a fargli visita. Ci siamo alternati in terapia intensiva neonatale per l’allattamento e le cure. Lo abbiamo quasi perso.

Mio marito era lì a fargli visita quando ha smesso di respirare, ma Patrick è stato un campione e ha usato le sue abilità di rianimazione cardiopolmonare per farlo respirare di nuovo. Questo è un episodio di cui mio marito non riesce ancora a parlare.

Samuel è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale per 32 giorni ed è stato dimesso pochi giorni prima della data prevista del parto. È tornato a casa senza più ossigeno né sondino nasogastrico.

All’inizio ha avuto problemi ad aumentare di peso, ma siamo riusciti a farlo ingrassare. Ora è un bimbo di due anni molto attivo che ama tantissimo la sua mamma. Circa sette settimane dopo il ritorno di Samuel a casa, la sua mamma-pancino mi ha mandato un messaggio.

Era incinta di sette settimane e voleva che lo sapessi per prima. Ho un ottimo rapporto con la mamma A. Sapevamo che il bambino sarebbe arrivato in una struttura di assistenza e pregavamo che potesse essere affidato a suo fratello. Quindi, per una volta, ho avuto davvero 9 mesi per prepararmi all’arrivo di un nuovo bambino!

Il 19 dicembre 2018 è nato Judah. ​​Naturalmente, non era il nome che gli aveva dato la madre biologica. Mi ha mandato una foto e ha semplicemente detto: “Finalmente è qui!”. Nel momento in cui ho visto la sua foto, me ne sono innamorata.

Stava per essere affidato a un’altra famiglia. Abbiamo lottato con tutte le nostre forze per lui e sette giorni dopo era a casa con noi. Nel giro di un anno e mezzo, sono diventata mamma di tre bambini, tutti sotto i due anni. I maschi hanno 10 mesi e 15 giorni di differenza. Non lo cambierei per nulla al mondo.

Sfide e gioie dell’adozione in affidamento

Sono così fortunata ad avere un rapporto così aperto con le nostre mamme panciute. Le ringrazio per il loro sacrificio quasi in ogni momento di ogni giorno. Il 31 gennaio 2020, Felicity e Samuel sono stati ufficialmente adottati.

Abbiamo resistito finché abbiamo potuto perché volevamo adottarli tutti e tre contemporaneamente, ma non è andata così. Il 2 luglio 2020, Judah è stato ufficialmente adottato. Essendo sterile, non avrei mai pensato di diventare madre o di intraprendere questo percorso di adozione transrazziale , e non avrei mai pensato di poter amare così intensamente come faccio ora.

La nostra pelle potrebbe non essere coordinata, ma non potete dire a me o ai miei figli che non siamo una famiglia. Viviamo in una comunità prevalentemente bianca e non abbiamo mai affrontato difficoltà o episodi di razzismo, cosa di cui sono molto grata. Le famiglie non devono essere per forza coordinate.

Man mano che i nostri figli crescono, parliamo sempre più di razza e colore. L’identità transrazziale degli adottati è molto importante. I bambini sanno che la nostra pelle è diversa, ma per loro non importa, anche se riceviamo sguardi indiscreti (soprattutto quando urlano “mamma e papà”).

Il nostro percorso di affidamento è davvero unico. Felicity, Sam e Judah sono stati i nostri primi tre affidamenti. Abbiamo avuto anche qualche inserimento di breve durata e nel fine settimana, ma questi tre non se ne sono mai andati.

È così raro adottare così rapidamente. Sappiamo che l’ esperienza dell’adozione transrazziale è complicata. Conosco persone che hanno accolto molti bambini per molti anni e non hanno mai adottato. Quando abbiamo iniziato, volevamo solo amare questi bambini per tutto il tempo che sarebbero rimasti con noi. L’adozione è sempre stata un pensiero secondario. Sono così grata per il nostro percorso.

Non sappiamo come sarà per noi l’affidamento in futuro. Al momento, ci stiamo semplicemente lasciando trasportare dalla corrente come famiglia. Patrick e io amiamo così tanto condividere la nostra storia che abbiamo deciso di iniziare un podcast.

Stiamo ancora definendo i dettagli, ma siamo entusiasti di condividere la nostra passione e le informazioni sull’adozione transrazziale . Famiglie come la nostra sono rare, ma noi ci siamo e esistiamo.”



