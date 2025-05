“Ho una bella sorpresa per te stasera”: 37enne tenta di bruciare viva la compagna a Milano

Un uomo di 37 anni è stato arrestato nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile a Sesto San Giovanni, vicino a Milano, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, un manovale senza precedenti penali, avrebbe aggredito la sua compagna, provocandole ustioni di secondo grado al torace. I carabinieri sono intervenuti in via Damiano Chiesa e hanno trovato la donna in stato confusionale, trasportandola immediatamente all’ospedale Niguarda.





La vittima, dopo essere stata ricoverata nel reparto Grandi ustionati, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la coppia aveva iniziato una relazione da qualche mese e aveva pianificato di trascorrere insieme la serata di domenica. Durante la giornata, l’uomo aveva più volte promesso alla donna una “bella sorpresa” per la serata.

La serata è iniziata tranquillamente, con i due che hanno trascorso il tempo insieme bevendo e ballando. Tuttavia, l’atteggiamento dell’uomo è cambiato improvvisamente. La donna ha raccontato ai carabinieri: “Mi continuava a dire che aveva in serbo una bella sorpresa per me”. Poco dopo, l’uomo ha cosparso di alcol i vestiti della compagna e ha cercato di darle fuoco, dicendole: “Mi ha cosparso di alcol i vestiti e mi ha dato fuoco dicendomi che saremmo morti insieme”.

L’aggressione è avvenuta in casa, dove l’uomo ha anche cercato di impedire alla donna di chiedere aiuto tappandole la bocca. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo e hanno trovato la donna con una piccola ustione alla gamba, oltre alle gravi ustioni al torace. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione.

Il caso ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle relazioni interpersonali e sull’importanza di segnalare comportamenti sospetti alle autorità. La vicenda ha anche messo in luce la necessità di supporto per le vittime di violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.

La situazione della donna aggredita a Sesto San Giovanni è stata stabilizzata grazie all’intervento dei medici del Niguarda, che hanno gestito le ustioni con competenza e rapidità. La prognosi di 40 giorni indica un percorso di recupero che richiederà tempo e attenzione.

Le autorità continuano a indagare sull’accaduto per capire meglio le dinamiche della relazione tra i due e se ci siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto evitare l’aggressione. La comunità è invitata a rimanere vigile e a segnalare comportamenti sospetti o violenti alle forze dell’ordine.