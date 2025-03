I funerali di Pietro Genuardi, la famiglia: “Condividete i vostri sorrisi più radiosi”

L’attore Pietro Genuardi, famoso per i suoi ruoli in soap opera come CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore, è deceduto venerdì 14 marzo. La sua famiglia ha comunicato che i funerali si terranno martedì 18 marzo alle ore 14:30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta anche come “Chiesa degli Artisti”. In un messaggio pubblicato su Instagram, i familiari hanno invitato tutti coloro che desiderano dare l’ultimo saluto a Genuardi a partecipare alla cerimonia funebre, esprimendo il desiderio che i presenti portino con sé un sorriso, come avrebbe voluto l’attore.





Nel messaggio, si legge: “A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14.30, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto. Portate i vostri sorrisi più luminosi.” Questo invito riflette il carattere solare e positivo che Genuardi ha sempre mostrato nella sua vita e nella sua carriera.

Quattro mesi fa, Pietro Genuardi aveva annunciato di dover lasciare il cast di Il Paradiso delle Signore a causa di una grave malattia del sangue. In un commovente messaggio, aveva spiegato: “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi, nessuno escluso, che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima.”

Tuttavia, le sue condizioni di salute sono peggiorate, portando alla tragica notizia della sua morte. Tra i colleghi e amici che hanno voluto rendere omaggio a Genuardi, spicca il toccante messaggio di Anna Safroncik, che ha condiviso il set di CentoVetrine con lui. In un post sui social, Safroncik ha scritto: “Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo. Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni, risate e lacrime abbiamo condiviso. Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell’anima. Riposa in pace.”

La notizia della morte di Pietro Genuardi ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo. Molti hanno condiviso ricordi e aneddoti legati all’attore, sottolineando il suo talento e la sua generosità. Genuardi era conosciuto non solo per le sue performance sul piccolo schermo, ma anche per il suo approccio caloroso e affettuoso verso i colleghi e il pubblico.

Nato a Palermo, Genuardi ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo della recitazione, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama televisivo italiano. La sua interpretazione di Armando in Il Paradiso delle Signore lo ha reso un volto familiare per molti telespettatori, apprezzato per la sua capacità di portare empatia e autenticità nei suoi ruoli.

La cerimonia funebre di Pietro Genuardi si preannuncia come un evento commemorativo significativo, in cui amici, familiari e fan potranno unirsi per celebrare la vita di un attore che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La richiesta di portare sorrisi durante i funerali evidenzia il desiderio della famiglia di onorare la memoria di Genuardi in modo positivo, riflettendo la sua personalità e il suo amore per la vita.