I naufraghi dell’Isola dei Famosi affrontano sfide quotidiane, ma i loro compensi settimanali raggiungono cifre significative. Ecco i dettagli sui cachet e il montepremi

Sotto il sole implacabile dell’Honduras, i partecipanti all’Isola dei Famosi si confrontano con difficoltà quotidiane, privazioni alimentari e condizioni tutt’altro che confortevoli. Tuttavia, se la loro dieta risulta spartana, altrettanto non si può dire per i compensi che alcuni concorrenti percepiscono. Secondo quanto riportato da un settimanale, alcuni cachet settimanali superano di gran lunga le aspettative, raggiungendo cifre considerevoli.





Il settimanale Oggi, nella rubrica curata da Alberto Dandolo, ha rivelato i compensi percepiti dai naufraghi di questa edizione del reality show. Tra i partecipanti, il più pagato sarebbe Mario Adinolfi, che guadagnerebbe circa 15.000 euro a settimana. Questa somma lo pone al vertice della lista dei compensi per questa stagione, distanziandolo significativamente dagli altri concorrenti.

Seguono nella classifica dei cachet settimanali la conduttrice Patrizia Rossetti, che percepirebbe 12.000 euro ogni sette giorni, e l’attrice Loredana Cannata, il cui compenso si fermerebbe a circa 8.000 euro a puntata. Queste differenze nei cachet riflettono una disparità evidente tra i partecipanti, legata probabilmente alla notorietà e al ruolo di ciascuno nel programma.

Un altro nome noto legato al reality è quello di Simona Ventura, che ha accettato il ruolo di opinionista per questa edizione. La conduttrice avrebbe accettato l’incarico a condizioni particolari, tra cui una riduzione del compenso rispetto a quanto percepito in precedenza per simili incarichi televisivi.

Oltre ai compensi settimanali, il programma prevede anche un montepremi finale per il vincitore dell’edizione 2025. Il premio ammonta a 100.000 euro in gettoni d’oro e rappresenta un ulteriore incentivo per i partecipanti a resistere fino alla fine delle difficili prove sull’isola. Tuttavia, è tradizione che una parte di questa somma venga devoluta in beneficenza dal vincitore.

Ad esempio, nell’edizione del 2024, l’attore Aras Senol aveva scelto di donare metà del premio vinto – ovvero 50.000 euro – alla fondazione creata in memoria di Giulio Cecchettin. Questo gesto ha dimostrato come il reality possa rappresentare non solo una sfida personale per i concorrenti, ma anche un’opportunità per sostenere cause benefiche.

L’Isola dei Famosi continua dunque a essere uno dei programmi televisivi più seguiti e discussi, sia per le dinamiche tra i partecipanti che per gli aspetti economici legati ai cachet e ai premi finali. In un contesto così competitivo, ogni concorrente cerca di lasciare il segno, sia affrontando le difficoltà quotidiane sia sfruttando al meglio l’opportunità di visibilità offerta dal programma.