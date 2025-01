Iago García accusa Lorenzo: ‘Ecco cosa ha fatto a Javier’ e riaccende le tensioni al Grande Fratello

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello ha riacceso gli animi con il ripescaggio di sei ex concorrenti e dinamiche esplosive che promettono nuovi colpi di scena.





La ventiquattresima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025, ha sorpreso tutti con il ripescaggio di sei ex concorrenti eliminati. Il ritorno di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi ha scatenato polemiche, tensioni e commenti infuocati dentro e fuori dalla Casa.

Nonostante il loro rientro, i sei concorrenti ripescati devono ancora affrontare il giudizio del pubblico: nella puntata di giovedì 23 gennaio solo quattro di loro saranno ufficialmente reintegrati come concorrenti, lasciando due definitivamente fuori dai giochi. Tra questi, il ritorno di Helena Prestes e Iago García ha subito riacceso le rivalità, in particolare con Lorenzo Spolverato, già noto per il suo carattere impulsivo.

Iago García contro Lorenzo: accuse e vecchi rancori

L’attore spagnolo Iago García non ha perso tempo a esprimere il suo disappunto per la presenza di Lorenzo. Durante la puntata in diretta, alla domanda di Alfonso Signorini se avesse cambiato opinione sul modello, Iago è stato chiaro: “Assolutamente no, sono ancora più convinto”. Una presa di posizione netta che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni fatte da Iago nel tugurio, dove ha accusato Lorenzo di atteggiamenti calcolatori e di sparlare continuamente degli altri coinquilini.

Iago non ha risparmiato parole dure nemmeno sul trattamento riservato da Lorenzo a Javier Martinez, un concorrente molto vicino a Iago. “Lorenzo ha fatto tante cose a Javier, ma Javier non è mai stato così stro… con lui. Lorenzo è il primo a sparlare degli altri, Javier non lo fa mai”, ha tuonato l’attore.

Il pubblico scettico sulle dichiarazioni di Lorenzo

In seguito alle tensioni, Lorenzo ha minacciato di lasciare il programma, un annuncio che ha ormai perso credibilità tra i fan, abituati alle sue dichiarazioni mai concretizzate. “Spoiler: non lo farà mai”, hanno commentato sarcasticamente gli utenti sui social.

Il ripescaggio ha creato una spaccatura sia tra i concorrenti che tra i telespettatori. Alcuni vedono questa mossa come un’opportunità per movimentare il gioco, mentre altri la considerano una decisione forzata degli autori. Nel frattempo, i rapporti tra i gieffini si fanno sempre più tesi, alimentando dinamiche che promettono di esplodere nella puntata di giovedì.

Con il televoto ancora in corso e i concorrenti in attesa del verdetto, il Grande Fratello si prepara a regalare nuovi momenti di scontro e strategie. Una cosa è certa: questa edizione continua a tenere tutti con il fiato sospeso.