Il bambino scomparso di 7 anni è apparso nella serie Netflix Unsolved Mysteries, ritrovato sette anni dopo

Abdul Aziz Khan, scomparso dalla sua casa in Georgia nel 2017, è stato miracolosamente ritrovato in Colorado.





Un bambino rapito sette anni fa e apparso in un popolare programma di true crime su Netflix è stato finalmente ritrovato.

Abdul Aziz Khan era sparito nel 2017 dalla sua casa ad Atlanta, in Georgia, poco dopo il Giorno del Ringraziamento. Il suo caso si era trasformato in un mistero irrisolto, lasciando la sua famiglia disperata in cerca di risposte.

La straziante vicenda è stata successivamente raccontata nella serie documentaristica di Netflix “Unsolved Mysteries”, con l’obiettivo di far luce sul caso e aiutare a riportare Abdul a casa.

La serie, che mette in evidenza casi irrisolti, mira a coinvolgere il pubblico incoraggiando gli spettatori a condividere eventuali indizi. Ogni episodio fornisce dettagli su come inviare segnalazioni.

Le autorità sospettavano che Abdul fosse stato portato via da sua madre, Rabia Khalid, dopo che il tribunale aveva concesso l’affidamento completo al padre.

Ora, in un sorprendente colpo di scena, il bambino scomparso è stato finalmente ritrovato a 1.500 miglia di distanza, in Colorado, dopo una serie di eventi inaspettati che hanno portato la polizia direttamente a lui.

Il ragazzo, che aveva sette anni quando è stato rapito, è apparso in un documentario di Netflix Netflix

Secondo quanto riportato dal Mirror, gli agenti di polizia stavano rispondendo a una chiamata per un furto quando si sono imbattuti, senza saperlo, nel bambino scomparso.

L’incidente è iniziato quando un proprietario di casa, la cui proprietà era in vendita, ha notato due persone che violavano la sua proprietà tramite le telecamere di sicurezza e ha immediatamente avvisato la polizia.

All’arrivo, i vice dello sceriffo della Contea di Douglas hanno trovato due bambini seduti sul sedile posteriore di un’auto parcheggiata nel vialetto, mentre due adulti stavano presumibilmente entrando nella casa.

La polizia ha arrestato i due adulti sul posto, identificandoli successivamente come Rabia Khalid, 40 anni, madre di Abdul, ed Elliot Blake Bourgeois, 42 anni.

Entrambi i sospetti ora affrontano diverse accuse, tra cui rapimento di secondo grado, falsificazione, furto d’identità, fornitura di false informazioni alle autorità e violazione di proprietà privata.

Secondo i rapporti, la cauzione è stata fissata a 1.000.000 di dollari ciascuno.

Un mandato per reato grave contro Rabia Khalid era stato emesso il 2 gennaio 2020 Ufficio dello sceriffo della Contea di Douglas

Nel frattempo, Abdul è stato messo sotto custodia protettiva mentre le autorità lavorano per riunirlo con la sua famiglia. L’identità del secondo bambino trovato nel veicolo non è stata divulgata.

Dopo la notizia del suo ritrovamento in sicurezza, la famiglia di Abdul ha rilasciato una dichiarazione esprimendo sollievo e gratitudine.

La dichiarazione recita: “Siamo sopraffatti dalla gioia per il fatto che Aziz sia stato finalmente ritrovato. Vogliamo ringraziare tutti per il loro supporto negli ultimi sette anni. Vogliamo in particolare riconoscere il lavoro eccezionale dell’Ufficio dello sceriffo della Contea di Douglas per aver risolto questo caso. Ora, mentre affrontiamo i prossimi passi, chiediamo privacy per poter andare avanti come famiglia e guarire insieme.”

Elliot Bourgeois è stato arrestato in relazione al presunto rapimento Ufficio dello sceriffo della Contea di Douglas

Anche lo sceriffo della Contea di Douglas, Darren Weekly, ha elogiato i suoi agenti per la loro attenta osservazione e dedizione nello scoprire la verità.

Ha dichiarato: “I nostri agenti hanno risposto a quella che inizialmente sembrava una chiamata di routine per violazione di proprietà, ma grazie alla loro attenzione ai dettagli e alla tenacia, hanno scoperto la verità.”

Ha continuato: “La loro capacità di riconoscere le discrepanze nella storia dei sospetti e di seguire gli indizi, anche quando la situazione sembrava poco chiara, ha portato infine al ritrovamento in sicurezza di un bambino che era scomparso da sette lunghi anni.”