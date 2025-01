Il doppio gioco di Mariavittoria al Grande Fratello: l’abbraccio con Amanda, le lacrime e il commento che ha scioccato il pubblico

Mariavittoria Minghetti è al centro delle polemiche del Grande Fratello, con il pubblico che accusa la concorrente di falsità e di un palese doppio gioco nei confronti di Amanda Lecciso. Dopo un apparentemente commovente riavvicinamento tra le due, il comportamento di Mavi ha lasciato molti telespettatori senza parole.





All’inizio della sua esperienza al reality show condotto da Alfonso Signorini, Mariavittoria era una delle concorrenti più amate, soprattutto per il legame speciale con Javier Martinez. I due, con la loro ironia e leggerezza, erano tra i preferiti del pubblico. Tuttavia, con il passare del tempo, qualcosa si è incrinato, e Mariavittoria si è avvicinata sempre di più al gruppo di Shaila e Lorenzo, allontanandosi da Amanda Lecciso.

Dopo mesi di screzi e tensioni, Amanda e Mariavittoria hanno avuto un momento di pace: un abbraccio e lacrime hanno segnato il loro riavvicinamento. “Tu lo sai il bene che ti voglio,” ha dichiarato Mavi ad Amanda, ribadendo che nessun legame può essere paragonato a quello che avevano in passato.

Nonostante il toccante momento di riconciliazione, la situazione si è capovolta poche ore dopo. In un video pubblicato su X (ex Twitter), Mariavittoria si confida con Pamela, dicendo: “Mi ha detto ti voglio bene, ha pianto, io non ho versato una lacrima.” Pamela, incredula, risponde: “Io non credo a una parola,” e Mavi, inaspettatamente, concorda: “Neanche io.”

Il pubblico, sconvolto, ha chiesto al Grande Fratello di mostrare il video ad Amanda, ritenendo che la concorrente meriti di sapere cosa accade alle sue spalle. “Ci sono talmente tante cose pesanti che le ha detto alle spalle, e poi torna da lei a piangere,” scrive un utente su X. “Se Amanda scoppierà, sarà comprensibile.”

I telespettatori non si sono trattenuti nei commenti: “È inquietante quanto sia falsa. Possibile che nessuno se ne renda conto?” Un altro utente aggiunge: “Tutti pronti a puntare il dito contro Amanda, ma nessuno vede il doppio gioco di Mavi. È assurdo.”

La situazione ha scatenato un dibattito accanito sui social, con molti che ritengono che Mariavittoria stia usando strategie puramente calcolatrici per mantenere la sua posizione nel gioco. Il comportamento della concorrente ha diviso il pubblico, con alcuni che chiedono provvedimenti e altri che attendono con ansia una possibile reazione di Amanda.

Il Grande Fratello si conferma un’arena di emozioni forti, strategie e conflitti. La presunta falsità di Mariavittoria nei confronti di Amanda aggiunge un ulteriore strato di tensione a una stagione già ricca di colpi di scena. Il pubblico ora aspetta di vedere se la verità emergerà e quale sarà la reazione di Amanda di fronte alle rivelazioni.