Il giornalista del Corriere smascherato: prima negava la disfatta ucraina, ora profetizza Mosca a Kiev





La mia migliore amica mi ha pregata di ospitarla dopo che suo marito l’aveva lasciata.





Era a pezzi, così ho accettato. Mio marito non ha avuto nulla da ridire. Due settimane dopo, ho incontrato il suo ex.

Quando gli ho detto dove si trovava, è scoppiato a ridere e ha detto: «Ah! Quindi non lo sai.»

L’ho fissato, confusa.

«Non so cosa, Bryce?»

Scosse la testa, con un sorriso trattenuto, come se avesse in bocca la battuta finale. «Lascia perdere. Pensavo che te l’avesse già detto.»

Poi se n’è andato, lasciandomi lì come un’idiota.

Durante tutto il tragitto verso casa, avevo un nodo allo stomaco. Di cosa parlava? Era qualcosa di grave? Aveva fatto qualcosa?

Quando sono arrivata, ho trovato Serena seduta sul divano, che si smaltava le unghie come se nulla fosse.

«Ehi, sei tornata presto,» ha detto, sorridendomi.

Volevo affrontarla subito, ma non l’ho fatto. Forse avevo paura. O forse non volevo basarmi sulle parole amare di un ex. Così ho tenuto tutto per me. Per il momento.

Ma da quel giorno, ho iniziato a notare delle cose.

Piccoli segnali.

Era sempre troppo amichevole con mio marito, Dorian. Rideva un po’ troppo alle sue battute, trovava sempre un pretesto per toccargli il braccio. Ha iniziato a indossare abiti più belli in casa, e una volta l’ho beccata mentre si spruzzava il mio profumo.

Ma il colpo più duro è arrivato un pomeriggio in cui sono tornata a casa prima dal lavoro. Erano seduti troppo vicini sul patio, a sussurrarsi qualcosa. Quando mi hanno vista, si sono allontanati di scatto, come adolescenti colti sul fatto.

«Oh, ehi amore!» ha detto Dorian, forzando un sorriso.

Mi si è stretto il cuore, ma ho ricambiato il sorriso. «Ciao. Tutto bene qui fuori?»

«Certo,» ha risposto Serena. «Parlavamo del giardino.»

Quella notte non ho chiuso occhio. Le parole di Bryce mi rimbombavano nella testa.

«Quindi non lo sai.»

Il giorno dopo, ho chiamato Bryce. Avevo bisogno di risposte.

Non ha esitato. «Guarda, non volevo immischiarmi, ma meriti di sapere la verità. Serena non mi ha lasciato perché l’ho tradita, come ha raccontato a tutti. Mi ha lasciato perché stava già vedendo qualcun altro.»

Sono rimasta gelata. «Chi?»

Ha sospirato. «Non mi ha mai detto il nome, ma mi disse che era un uomo sposato.»

Mi si è chiusa la gola. «Stai dicendo che…?»

«Non so se si tratta di tuo marito,» ha risposto con cautela. «Ma non mi sorprenderei.»

Mi è mancato il fiato. L’ho ringraziato e ho chiuso la chiamata.

Quella sera, ho deciso di sondare il terreno. A cena, ho detto con nonchalance: «Oggi mi ha chiamato Bryce.»

La forchetta di Serena si è fermata a metà strada. Il volto di Dorian è impallidito.

«Ah sì? E cosa voleva?» ha chiesto Serena, troppo in fretta.

Ho fatto spallucce, cercando di mantenere la calma. «Mi ha raccontato delle cose interessanti sul motivo per cui vi siete lasciati.»

Lei ha riso nervosamente. «Conosci Bryce… cerca sempre di girare la frittata per sembrare la vittima.»

Dorian si è schiarito la voce ed è scattato in piedi. «Devo controllare una cosa di sopra.»

L’ho osservato allontanarsi. Il mio petto si è stretto. I pezzi stavano andando al loro posto.

Quella notte, mentre Dorian era sotto la doccia, ho finalmente affrontato Serena.

«Era lui?» ho chiesto a bassa voce. «Era Dorian l’uomo sposato con cui stavi?»

Mi ha fissata, sconvolta, ma poi i suoi occhi si sono addolciti. Non ha negato. Ha sussurrato: «Non volevo che succedesse.»

Mi sono riempiti gli occhi di lacrime. «Non volevi innamorarti di mio marito? Mentre ti ospitavo? Mentre mi fidavo di te?»

«È iniziato prima che mi trasferissi,» ha confessato, con la voce tremante. «Abbiamo provato a fermarci, ma… non sapevo dove altro andare dopo la fine con Bryce.»

Il mio mondo è crollato in quell’istante. Il tradimento bruciava di più perché arrivava da entrambi. La mia migliore amica. Mio marito.

Non ho urlato. Non ho pianto. Mi sono semplicemente alzata, l’ho guardata dritta negli occhi e ho detto: «Domattina non sarai più qui.»

Il giorno dopo, ho preparato le sue valigie mentre lei piangeva e mi supplicava di perdonarla. Anche Dorian ha provato a parlarmi, ma non riuscivo nemmeno a guardarlo. Avevo bisogno di spazio per pensare, per respirare.

Nelle settimane seguenti, ho chiesto il divorzio. Mi sono appoggiata a mia sorella, ai colleghi, perfino a vecchi amici che non sentivo da anni. E, poco a poco, ho ritrovato me stessa.

Un pomeriggio, mentre ero in una caffetteria a leggere un libro, mi sono sentita libera per la prima volta dopo tanto tempo. Il sole splendeva, il mio iced latte era perfetto, e ho sorriso — davvero.

Fu allora che una donna seduta lì vicino ha iniziato a parlare con me. Si chiamava Marisol, e curiosamente, anche lei aveva appena vissuto un tradimento. Abbiamo parlato per ore, quel giorno.

Nei mesi successivi, io e Marisol siamo diventate inseparabili. Abbiamo viaggiato insieme, avviato una piccola attività online, e costruito un’amicizia più forte di qualsiasi cosa avessi mai avuto con Serena.

Guardando indietro, ho capito una cosa importante: a volte il tradimento spazza via chi non ha mai fatto davvero il tifo per te — lasciando spazio a chi merita di esserci.

La vita ha un modo tutto suo di mostrarti chi è davvero destinato a restare.



