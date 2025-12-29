Il giorno di Natale il gatto Anacleto finisce in lavatrice e sopravvive: “Ho visto la coda dall’oblò”





La Vigilia di Natale ha preso una piega inaspettata per Anacleto, un gatto che ha rischiato la vita dopo essersi infilato nella lavatrice della sua padrona. L’incidente è avvenuto a Induno Olona, in provincia di Varese, quando, in un momento di distrazione, la donna ha avviato l’elettrodomestico senza accorgersi che il micio si trovava all’interno. La situazione è stata scoperta solo quando la padrona ha notato la coda di Anacleto che girava vorticosamente nel cestello.





Dopo aver spento subito la lavatrice, la donna ha chiamato suo figlio, che si trovava con lei in casa. Insieme hanno constatato che Anacleto era ancora vivo, ma le sue condizioni apparivano critiche. La padrona, visibilmente preoccupata, ha contattato il veterinario di fiducia, Mario, che è accorso immediatamente per fornire assistenza.

All’arrivo del dottor Mario, il gatto era in ipotermia a causa dell’acqua fredda in cui era stato immerso. La priorità della famiglia era ora quella di riscaldare Anacleto per cercare di riportare la sua temperatura corporea a livelli normali. Dopo diversi tentativi, finalmente alle 4 del mattino, la temperatura del gatto ha cominciato a stabilizzarsi, permettendo alla famiglia di tirare un primo sospiro di sollievo. Il secondo sospiro è arrivato qualche giorno dopo, quando Anacleto ha superato il trauma e ha ricominciato a mangiare.

La storia di Anacleto mette in evidenza un rischio comune per i gatti: la loro attrazione per luoghi caldi e bui. Il cestello della lavatrice, con i vestiti usati che portano l’odore rassicurante dei loro proprietari, può diventare un rifugio irresistibile. Per questo motivo, è fondamentale controllare sempre che non ci siano animali all’interno prima di avviare l’elettrodomestico e mantenere lo sportello chiuso anche quando non è in funzione.

Un caso simile è accaduto in Australia, dove un gatto di nome Pablo è riuscito a sopravvivere a un lavaggio in lavatrice e a una centrifuga ad alta velocità, sebbene con alcune ossa rotte. Questi incidenti ricordano l’importanza di vigilare sui propri animali domestici e di adottare precauzioni per evitare situazioni pericolose.

La vicenda di Anacleto ha suscitato l’attenzione dei media locali, con il racconto che ha fatto il giro delle testate giornalistiche. I proprietari di animali domestici sono stati invitati a prestare maggiore attenzione a questi comportamenti, affinché simili situazioni non si verifichino in futuro. La resilienza di Anacleto, che ha affrontato un’esperienza traumatica e ne è uscito vivo, è un esempio di come anche i nostri amici a quattro zampe possano superare situazioni difficili, ma è anche un monito per tutti i proprietari di animali.



