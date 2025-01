Il Grande Fratello sotto attacco: uno sponsor si ritira e la produzione affronta nuove difficoltà

Per la produzione del Grande Fratello si accavallano problemi nuovi che potrebbero benissimo avere uno sviluppo significativo sul futuro del programma. Dopo aver attuato provvedimenti disciplinari contro alcuni concorrenti per abusi di comportamento, ora la reality deve fare i conti col ritiro di uno sponsor importante: Santero.





La notizia viene a conoscenza dei giornali per mezzo di Gabriele Parpiglia, il quale la diviene prima da istagramistorie sua.

La motivazione con cui Santero si è ritirato

Il ritiro sponsorizzazione di Santero ha suscitato una caldissima discussione sui social media, con molti utenti pieni di preoccupazione per il destino del programma. Parpiglia ha contattato direttamente l’azienda nell’intento, di ottenere chiarimenti sulle ragioni di tale decisione. Santero ha spiegato che si è ritirato non v’è stata di alcun conto da singoli partecipanti o decisioni da parte della produzione, ma dall’interna valutazione proprietaria. “La nostra determinazione è stata presa dopo matura riflessione e riguarda la necessità di allinearci meglio ai nostri valori aziendali nonché Quando comunque comuni-che comunemente”, come si legge nel comunicato.

Anche se l’azienda non abbia ulteriormente specificato, è chiaro che la scelta di Santero è stata presa con l’intenzione di non lasciarsi coinvolgere dalle controversie che hanno avvelenato di recente il programma televisivo, il quale è già stato al centro di una serie di polemiche.

Rotoli di Storia e complicazioni per la produzione

La notizia della partenza sponsorizzazione ha sollevato moltissimo apprensioni sia tra i telespettartori che sostenevano il programma che fra gli sponsor. Molti hanno speculato se questa fosse il primo fuoco, e l’altro incendio sarebbe seguito ad essa. Parpiglia commentava nel suo story: “Boss al recommando si Lossie, smetti di lanciarmi lamer, se gli sponsor cominciano a sloggiarsi è facile fare due più due… Probabilmente non vogliono essere associati ai messaggi negativi che ci vengono da quel programma.”

E’ questa delicata convivenza la produzione del Grande Fratello. Il programma, già con alcune delle dinamiche di gioco spesso attaccabili ed al centro di polemiche consecutive, non deve lasciare che la decisione di Santero venga ripresa da altri sponsor.

Una necessità di cambiamento

La scelta di Santero è un fortissimo segnale d’allarme per Alfonso Signorini e il suo team. Se il programma non prenderà provvedimenti concreti per migliorare l’atmosfera e il messaggio che trasmette ai telespettatori, c’è il rischio che il Grande Fratello perda ulteriori sponsor e che la sua reputazione si intorbidisca.

In questa situazione, la produzione del programma può essere costretta ad una revisione di alcune parti editoriali del contenuto, e in generale deve lavorare per farsi rimettere in grazia, sia da parte del pubblico sia da quella degli sponsor.