Il ladro sbaglia vigilante: sorpreso sul fatto, viene afferrato e scaraventato via come un sacco vuoto





Negli Stati Uniti, un individuo intento a commettere un furto ha incontrato un ostacolo inaspettato sotto forma di un Vigilante, che ha prontamente sventato i suoi piani. (VIDEO)





Stores are starting to hire more security because of things like this pic.twitter.com/YFNmgD6Uu2 — I Post Forbidden Videos (@WorldDarkWeb2) November 16, 2025

La città di New York ha registrato un significativo incremento dei furti di merce esposta nei negozi nell’ultimo anno. Secondo quanto riportato dal New York Post, il fenomeno del taccheggio comporta una perdita economica complessiva superiore ai quattro miliardi di dollari annui per i commercianti della Grande Mela.

Inoltre, questi furti stanno alimentando un considerevole mercato di rivendita online, facilitato da piattaforme come eBay e Facebook Marketplace, nonché da piccole botteghe e magazzini locali. Il Council on Criminal Justice ha rilevato un aumento del 64% dei furti con taccheggio nella città di New York negli ultimi quattro anni.

Di recente, le forze dell’ordine hanno rinvenuto presso un deposito nel Queens ingenti quantità di prodotti rubati, tra cui generi alimentari. Secondo dati della polizia, i grandi magazzini risultano particolarmente vulnerabili a questo tipo di crimini.



