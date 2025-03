Il mio capo mi ha licenziata dal nulla. La mattina dopo, mi sono svegliata con un messaggio di sua moglie: “Incontriamoci. Devo dirti la verità.”

Sono sempre stata una lavoratrice instancabile, leale all’azienda, e pensavo di avere un buon rapporto con il mio capo, Greg.





Era esigente ma giusto, severo ma sempre disposto ad ascoltare.

Faccio parte del team da un paio d’anni e mi ero guadagnata il mio posto, o almeno così credevo.

Un giorno, Greg mi chiamò nel suo ufficio. Pensavo fosse un incontro di routine, ma quel giorno tutto cambiò.

“Lena,” iniziò, senza alzare lo sguardo dalla scrivania, “mi dispiace, ma dobbiamo lasciarti andare.”

Le sue parole mi colpirono come un fulmine. “Cosa? Perché?” chiesi, incredula.

“Mi dispiace, Lena. Non abbiamo più il budget per la tua posizione,” spiegò, evitando il mio sguardo. “Non è nulla di personale, è solo una questione di affari. Riceverai un pacchetto di liquidazione e le risorse umane ti spiegheranno i dettagli.”

Non riuscivo a comprendere completamente ciò che stava dicendo. Come era possibile che tutto fosse cambiato così rapidamente? Non c’era stato alcun segnale, nessun avvertimento.

“Sei sicuro?” chiesi, con la voce tremante. “Ho lavorato duramente per questa azienda. Perché proprio ora?”

“Non dipende da me, Lena,” disse con un sospiro. “È una decisione aziendale. Mi dispiace, ma non posso fare altro.”

Uscì dalla stanza senza aggiungere altro, lasciandomi sola a raccogliere le mie cose, con la testa che sembrava non riuscire a elaborare ciò che stava accadendo.

La mattina dopo, mi svegliai con un messaggio che mi fece gelare il sangue: “Incontriamoci. Devo dirti la verità. – Sarah”

Era la moglie di Greg, Sarah. Non avevo più sue notizie da anni, e non sapevo nemmeno che avesse il mio numero. Il mio cuore cominciò a battere forte mentre fissavo il messaggio. Cosa poteva volere da me?

Perché mi stava cercando proprio ora?

Dopo un po’ di esitazione, decisi di incontrarla. Forse c’era qualcosa che dovevo sapere, forse una parte della storia che mi mancava.

Ci incontrammo in un caffè in centro, dove Sarah era già seduta, le mani strette nervosamente sul tavolo. Sembrava diversa, più anziana e provata, ma nei suoi occhi c’era una certa intensità.

“Lena,” disse con voce bassa, “grazie per essere venuta. So che deve sembrare strano.”

“Perché volevi vedermi?” chiesi, incerta su come muovermi. “Cosa sta succedendo?”

“Non so come dirtelo, ma sento che devi sapere la verità,” iniziò Sarah, facendo una pausa. “Greg non ti ha licenziata per motivi di budget. È una bugia.”

Rimasi senza parole, la mia mente cercava di afferrare ciò che stavo sentendo.

“Cosa intendi? Ha detto che era per i tagli al budget.”

“Non è così,” rispose Sarah, con un tremito nella voce. “Ti ha licenziata per colpa mia.”

Le sue parole mi colpirono come un pugno allo stomaco. “Per colpa tua? Cosa significa?”

Il viso di Sarah si contorse per il senso di colpa.

“Io e Greg… Il nostro matrimonio era in crisi da tempo. Abbiamo litigato per mesi, e lui…” fece una pausa. “Lui ti tradiva.”

Stavo per svenire. “Greg ti tradiva?” dissi, cercando di mantenere la calma.

Sarah annuì, con gli occhi pieni di lacrime. “Sì, ma non con una persona qualunque. Con te.”

Il mio respiro si fermò. “Di cosa stai parlando? Io non ho mai…”

“Lo so,” mi interruppe, asciugandosi una lacrima. “Ma Greg pensava che fossi tu. Ti stava osservando, Lena. Era ossessionato da te da mesi.”

Le sue parole mi lasciarono senza fiato.

“Voleva licenziarti già da tempo, ma non riusciva a farlo,” continuò Sarah. “Ecco perché si comportava in modo strano, perché smetteva di parlarti durante le riunioni. Ti stava allontanando per non sentirsi in colpa.”

La mia mente non riusciva a raccogliere i pezzi del puzzle. “Ma come c’entra tutto questo con il mio licenziamento?”

“Io e Greg abbiamo avuto una grande discussione la sera prima che ti licenziasse,” rispose Sarah con la voce rotta. “Ho scoperto tutto, e lui ha ammesso tutto. Gli ho detto che non potevo più vivere così, che doveva scegliere tra me e te. Così ti ha licenziata, Lena. Pensava che, facendoti fuori, avrebbe potuto salvare il nostro matrimonio.”

Il mondo mi sembrò crollare attorno a me. Mai avrei immaginato che qualcosa del genere potesse accadere.

“Mi dispiace tanto, Lena,” disse Sarah, con la voce piena di rimorso. “Non volevo che tu finissi in mezzo a tutto questo. Non sapevo come risolvere la situazione e non volevo che tu fossi una vittima degli errori di Greg. Ma meritavi di sapere la verità.”

La confusione e il dolore erano insopportabili. Mi sentivo tradita, in un modo che non avrei mai immaginato. Il mio cuore pesava come un macigno.

“Non so cosa dire,” sussurrai infine.

Sarah mi prese la mano. “Non ti chiedo di perdonarmi. Volevo solo che sapessi la verità. Non voglio che tu pensi che la colpa sia tua.”

Annuii lentamente, ancora sotto shock. “Grazie per avermelo detto. Non so cosa farò ora, ma almeno conosco la verità.”

Sarah mi rivolse un triste sorriso. “Abbi cura di te, Lena. Spero che tu possa trovare la pace in tutto questo.”

Quando uscii dal caffè e camminai sotto il sole accecante, il peso delle parole di Sarah mi schiacciava. La mia carriera, la mia fiducia in Greg, e la mia autostima erano state distrutte. Ma almeno ora conoscevo la verità. E la verità, seppur dolorosa, era il primo passo per ricostruire la mia vita.