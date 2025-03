Il pubblico del Grande Fratello è in subbuglio per le recenti polemiche legate ai ripescaggi e alle decisioni di Alfonso Signorini

Con l’arrivo di marzo, la corrente edizione del Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione, ma le polemiche sembrano intensificarsi piuttosto che diminuire. Durante la puntata del 3 marzo, il programma è stato al centro di un servizio di Striscia La Notizia, che ha messo in luce alcune delle controversie emerse nel corso della stagione. Sergio Friscia, presentatore del programma satirico, ha aperto il servizio con una critica diretta: “Siccome nella Casa ci sono più polemiche che telecamere, vogliamo vedere cos’hanno combinato fino ad ora Alfonso Signorini e soci.”





Il servizio ha mostrato una serie di clip che evidenziavano i momenti più controversi della stagione, tra cui il famoso episodio del lancio del bollitore da parte di Helena e le frasi infelici rivolte a Jessica Morlacchi. Non sono mancati anche i riferimenti a comportamenti discutibili da parte di altri concorrenti, come lo sfogo di Luca Calvani e i calci di Ilaria Galassi.

Le critiche di Striscia La Notizia non si sono fermate qui. Il programma ha sottolineato come molti telespettatori siano rimasti infuriati per il fatto di aver speso soldi per il televoto, solo per vedere concorrenti eliminati ripescati, come nel caso di Helena. “Non solo è stata ripescata, ma adesso è data addirittura per favorita per la vittoria finale,” ha osservato Friscia, mettendo in discussione la trasparenza del meccanismo del televoto.

Anche Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato il programma, è stata citata come esempio di favoritismo. Il servizio ha messo in evidenza anche una gaffe di Alfonso Signorini durante l’elezione del primo finalista, quando erroneamente ha annunciato Javier Martinez come vincitore, per poi correggersi e confermare Lorenzo Spolverato.

Il tono del servizio è diventato sempre più critico, con affermazioni come: “Ripescaggi discussi, votazioni poco chiare, pessimi esempi. I peccati commessi sono molto, ma gli unici a pagare la penitenza sono i telespettatori, costretti a guardarsi questo GF. Non è vero Alfonso?” Questa dichiarazione ha messo in evidenza il malcontento del pubblico nei confronti delle dinamiche del programma e delle decisioni prese dalla produzione.

Le polemiche attorno al Grande Fratello non sono una novità. Ogni edizione del reality show ha visto sorgere controversie, ma la presente sembra avere un impatto particolarmente forte sul pubblico. La sensazione di favoritismo verso alcuni concorrenti, insieme alla mancanza di chiarezza nel processo di voto, ha alimentato il malcontento tra i telespettatori.

In un contesto in cui il pubblico gioca un ruolo cruciale attraverso il televoto, le percezioni di ingiustizia possono rapidamente erodere la fiducia nel programma. La reazione di Striscia La Notizia è un segnale chiaro di come le aspettative dei telespettatori siano cambiate nel tempo. Gli spettatori non solo desiderano intrattenimento, ma anche un senso di equità e trasparenza nelle dinamiche del gioco.