Il vicesindaco di Scano Montiferro, Pietro Antonio Ghiaccio, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre spingeva la sua moto rimasta senza benzina

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica, causando la morte di Pietro Antonio Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro, piccolo comune in provincia di Oristano. L’evento si è svolto lungo la Strada Provinciale 10, nel territorio di San Vero Milis, in direzione di Putzu Idu.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, Ghiaccio stava guidando la sua Harley Davidson quando il veicolo si è fermato per mancanza di carburante. Rimasto in panne, l’uomo ha deciso di spingere la moto sul ciglio della strada, in un’area poco illuminata, in attesa dell’arrivo di un amico che avrebbe dovuto portargli il carburante necessario.

Purtroppo, durante questa operazione, una prima auto lo avrebbe sfiorato senza causare danni, mentre un secondo veicolo lo ha travolto in pieno. Il conducente di questa seconda vettura non si è fermato per prestare soccorso, rendendo l’incidente un caso di pirateria stradale. Successivamente, un’altra automobile è entrata in collisione con la moto, già coinvolta nell’incidente. Gli altri automobilisti presenti si sono fermati per cercare di aiutare la vittima e hanno immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare Pietro Antonio Ghiaccio. Nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Oristano, che hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e identificare l’automobilista che non si è fermato.

La moto Harley Davidson di Ghiaccio è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti tecnici. Le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare il responsabile dell’investimento e fare luce su ogni dettaglio del tragico episodio.

La notizia della morte del vicesindaco ha scosso profondamente la comunità di Scano Montiferro, dove Pietro Antonio Ghiaccio era una figura nota e apprezzata. Oltre al ruolo istituzionale come vicesindaco, ricopriva anche le deleghe al decoro urbano, allo sport e al verde pubblico. Era stato eletto nelle elezioni comunali del 2021 nella lista civica “Pro Iscanu”.

Il sindaco e gli abitanti del paese hanno espresso il loro cordoglio per la perdita improvvisa di una persona che si era sempre impegnata per il bene della comunità locale. Un evento che ha lasciato tutti sgomenti e che evidenzia ancora una volta i rischi legati alla circolazione stradale, soprattutto in aree scarsamente illuminate.