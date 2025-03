Ilaria Sula, 22 anni, scomparsa a Roma: “Aiutateci a trovarla”

La ventiduenne Ilaria Sula è scomparsa da Roma e non si hanno più notizie di lei da martedì 25 marzo. Quel giorno, Ilaria ha lasciato l’abitazione che condivide con alcuni coinquilini e non è più rientrata. Preoccupati per la sua assenza, i suoi amici hanno tentato di contattarla via WhatsApp. Dopo uno scambio iniziale di messaggi, Ilaria è diventata irreperibile, alimentando le preoccupazioni dei suoi cari.





Studentessa di Statistica presso l’Università La Sapienza, Ilaria non ha lasciato indizi sul motivo del suo allontanamento. I suoi genitori, in preda alla preoccupazione, hanno sporto denuncia presso il Commissariato San Lorenzo della Polizia di Stato. Le ricerche sono attualmente in corso in diverse aree della capitale, con particolare attenzione al quadrante Est e al Quarticciolo, dove è stata vista l’ultima volta. Il suo telefono risulta spento, complicando ulteriormente le operazioni di ricerca.

Ilaria Sula è descritta come una giovane donna con capelli castani e occhi chiari. Gli amici, nel tentativo di far circolare la voce sulla sua scomparsa, hanno condiviso appelli sui social network, accompagnati dalla sua foto. In uno dei post pubblicati nei gruppi Facebook di quartiere, si legge: “Siamo preoccupati perché il telefono risulta spento”. Questi appelli sono stati amplificati da numerosi commenti di utenti che esprimono solidarietà e speranza per il suo ritorno.

La comunità locale si è mobilitata per aiutare nella ricerca di Ilaria. Diversi cittadini hanno espresso la loro preoccupazione, sperando che la giovane si trovi in un luogo sicuro e che possa tornare a casa presto. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o a recarsi presso il Commissariato per segnalare eventuali avvistamenti.

La scomparsa di Ilaria Sula ha suscitato un’ondata di solidarietà tra gli utenti dei social media, che continuano a condividere la sua foto e a diffondere l’appello per il suo ritrovamento. La speranza è che queste azioni possano portare a notizie positive e a un rapido ricongiungimento con la sua famiglia.

Le autorità stanno intensificando le ricerche, collaborando con i familiari e gli amici di Ilaria per raccogliere qualsiasi informazione che possa rivelarsi utile. Le ricerche si concentrano su aree specifiche, ma si estendono anche a zone limitrofe, in modo da non tralasciare alcuna possibilità.

La situazione è particolarmente delicata, poiché ogni ora che passa aumenta l’ansia dei familiari e degli amici. La comunità si è unita in un clima di preoccupazione e sostegno, con molte persone pronte a offrire aiuto e a partecipare attivamente alla ricerca.

In questo contesto, i genitori di Ilaria continuano a mantenere viva la speranza di ritrovarla sana e salva. La loro determinazione e il supporto della comunità locale sono fondamentali in questo momento difficile. Ogni informazione, anche la più insignificante, potrebbe rivelarsi cruciale per il suo ritrovamento.