Immaginate di essere felicemente sposati da oltre 20 anni, quando all’improvviso iniziate a sospettare che vostra moglie abbia sviluppato un legame emotivo con il suo migliore amico. Un viaggio a Roma insieme farà esplodere la situazione, portando a confronti drammatici e… un finale del tutto inaspettato.





“Mi sembra che vi stiate allontanando… va tutto bene?”

La prima a esprimere preoccupazione fu mia figlia Rachel. Aveva 21 anni. La rassicurai, ma le sue parole rimasero impresse nella mia mente.

In fondo, aveva ragione. Io mi fidavo di Moira, mia moglie da 23 anni, con la mia stessa vita. Ma qualcosa era cambiato.

Dopo che Rachel aveva lasciato casa, la distanza tra me e Moira era aumentata. Proposi uscite, viaggi, momenti insieme. Ma la risposta era sempre la stessa:

“Sembra adorabile, Ian… ma sarò impegnata. Facciamolo il mese prossimo.”

Moira preferiva il volontariato, gli hobby… e Vince, il suo migliore amico. Pranzavano spesso insieme. Era una donna brillante, affascinante, dal grande stile. E io… io ero un uomo normale, in forma, vicino ai cinquant’anni.

Ripensavo al nostro matrimonio. A quel giorno perfetto. A Vince, già allora presente: era stato invitato anche al suo addio al nubilato. Non mi aveva mai dato motivo di sospetto, finché non cominciò a tornare prepotentemente nella nostra vita, proprio quando Rachel se ne andò.

Le cene con Vince, i social pieni di foto con lui, commenti ambigui… e alla festa dei 47 anni di Moira, sembrava che tutti dessero per scontato che fossero una coppia.

Fu Linda, la nostra vicina, a dirlo chiaramente:

“Ian… voi due state bene? Sembra che tra Moira e Vince ci sia qualcosa di più…”

Provai a parlarne con Moira. La sua reazione fu furiosa:

“È ridicolo e meschino. Siamo solo amici. Il fatto che lui sia un uomo non conta.”

Ma io lo vedevo: erano infatuati l’uno dell’altra.

Pochi giorni dopo, Moira annunciò che sarebbe partita per un weekend a Roma con Vince. Una città che avevamo sempre sognato di visitare insieme.

“È solo un viaggio, Ian. Ho bisogno di staccare.”

Mi sembrava tutto assurdo. Eppure… partì. Il venerdì mattina, mi arrivò un messaggio:

“Ti amo. Tornerò prima che te ne accorga.”

Quella sera restai a casa. Solo. Confuso. Quando mi chiamò, le risposi a malincuore.

“Siamo appena arrivati. L’hotel è splendido… oggi abbiamo visto il Colosseo, stasera la Fontana di Trevi.”

Mi disse che avrebbe lasciato una moneta. Per noi.

Ma io non ero lì. E non riuscivo a credere a quelle parole.

Il sabato passò senza alcuna sua telefonata. Solo post su Instagram. Foto meravigliose di Roma. Ma nessuna traccia di me.

La domenica pomeriggio, Rachel scoprì tutto. Inorridita, entrò nel ristorante dove stavano cenando e li affrontò.

“Mamma… come puoi piangere al telefono con me, e poi ridere qui con lui? Penso che tu abbia le idee molto confuse.”

Il volto di Moira impallidì. Vince non seppe cosa dire.

Quando tornò a casa, cercò di parlarmi. Ma ormai, io non riuscivo più a guardarla come prima.

“Ti amo, Ian. Ho sbagliato. Dammi solo tre mesi. Tre mesi per dimostrarti che posso cambiare. E se starai bene… dammi altri tre.”

Accettai. Con riluttanza.

Ma, con mia sorpresa, Moira cambiò davvero. Tornammo a parlare. A pianificare. A sognare. Vince? Lo vede ancora, sì, ma raramente. E dice di star cercando per lui una compagna tra le sue amiche.

Ora siamo al nostro trentesimo periodo di tre mesi.

Stiamo ancora insieme. Ma più consapevoli. Più attenti.

E voi?

Come avreste reagito al mio posto?

Pensate che un’amicizia così stretta con una persona dell’altro sesso possa esistere senza mettere a rischio un matrimonio?

Scrivetelo nei commenti.