Inala spray deodorante, muore bimba di 8 anni in Brasile: “Forse coinvolta in una sfida social”

Una tragedia ha colpito Ceilândia, in Brasile, dove una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo aver inalato a lungo uno spray deodorante. Secondo le prime informazioni, la piccola è deceduta a causa di un arresto cardiorespiratorio provocato dalla sostanza inalata. L’incidente è avvenuto mentre la bambina partecipava a una sfida social, un fenomeno che ha destato preoccupazione tra le autorità.





Immediatamente dopo l’incidente, la bambina è stata soccorsa e trasportata all’ospedale regionale di Ceilândia. Qui, i medici hanno tentato di rianimarla, riuscendo inizialmente a stabilizzarla. Tuttavia, circa un’ora dopo il suo arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte cerebrale. Nonostante gli sforzi per rianimarla, non si è registrato alcun miglioramento neurologico.

La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della bambina. Gli investigatori stanno cercando di comprendere come la piccola sia entrata in contatto con la “sfida del deodorante”. Un aspetto cruciale dell’indagine sarà identificare eventuali responsabili e verificare se ci siano altre vittime legate a questa pericolosa sfida online.

Questo non è il primo caso di una simile sfida social: nel 2022, un altro bambino di 10 anni è morto dopo aver inalato aerosol per un periodo prolungato, anch’esso in seguito a una sfida virale. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza dei contenuti condivisi sui social media e sull’impatto che possono avere sui più giovani.

Le autorità locali e le organizzazioni dedicate alla sicurezza dei minori stanno lanciando appelli per sensibilizzare le famiglie riguardo ai rischi associati alle sfide virali. La crescente popolarità di queste sfide online ha portato a situazioni pericolose, e la morte della bambina di Ceilândia rappresenta un tragico esempio delle conseguenze che possono derivare da comportamenti irresponsabili.

La comunità di Ceilândia è sconvolta da questa tragedia, e molti genitori esprimono preoccupazione per la sicurezza dei propri figli nel contesto delle sfide social. Le scuole e le istituzioni educative sono incoraggiate a intraprendere iniziative di sensibilizzazione per educare i ragazzi sui pericoli delle sfide online e sull’importanza di evitare comportamenti rischiosi.

Inoltre, l’incidente ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali, portando a un dibattito più ampio sulla responsabilità delle piattaforme social nell’affrontare contenuti potenzialmente dannosi. Gli esperti invitano a riflettere sull’importanza di creare un ambiente online più sicuro per i giovani, in modo che episodi come quello di Ceilândia non si ripetano.