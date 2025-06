Incidente aereo in India: la famiglia Joshi perde la vita nel tragico schianto del volo Air India 171. Il loro sogno di trasferirsi a Londra svanisce in pochi istanti

Un tragico incidente aereo ha sconvolto i sogni di una famiglia di cinque persone, originaria dell’India, che stava per iniziare una nuova vita a Londra. Il volo Air India 171, diretto verso la capitale britannica, si è schiantato poco dopo il decollo, causando la morte di tutti i passeggeri a bordo. Tra le vittime, Pratik Joshi, sua moglie Komi Vyas e i loro tre figli piccoli.





Pratik Joshi, un professionista del settore informatico, viveva a Londra da sei anni. Da tempo sognava di riunire la sua famiglia, rimasta in India, e di costruire insieme una vita nel Regno Unito. Dopo anni di attesa per ottenere i permessi necessari, finalmente era arrivato il momento tanto atteso. Solo pochi giorni prima dell’incidente, sua moglie Komi, una stimata dottoressa di Udaipur, aveva lasciato il proprio lavoro per iniziare questa nuova avventura.

La famiglia aveva preparato tutto con cura. Le valigie erano pronte e i saluti ai parenti e agli amici erano stati fatti. Prima di salire sull’aereo, si erano scattati un selfie, un’immagine che rappresentava l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Questa foto, inviata ai familiari poco prima del decollo, è diventata tristemente l’ultimo ricordo della famiglia Joshi.

Tuttavia, il destino ha preso una piega tragica. Poco dopo il decollo, l’aereo ha perso il controllo e si è schiantato al suolo. Non ci sono stati sopravvissuti tra i passeggeri del volo Air India 171. In un attimo, i sogni e le speranze di una famiglia intera sono stati distrutti.

Unico dettaglio positivo in una tragedia così devastante è stato il miracolo dell’unico sopravvissuto all’incidente, che ha raccontato: “Ero al posto 11A con mio fratello. Mi sono risvegliato circondato dai morti”. Tuttavia, nessuno dei membri della famiglia Joshi è riuscito a salvarsi.

Questo incidente ha scosso profondamente non solo i parenti e gli amici della famiglia, ma anche l’intera comunità di Udaipur, dove Komi Vyas era conosciuta e rispettata per il suo lavoro come medico. La notizia della loro morte ha lasciato tutti senza parole, mentre si cerca di comprendere le cause del disastro aereo.

Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare cosa abbia causato lo schianto del volo Air India 171. Al momento si sa solo che l’aereo ha perso quota pochi minuti dopo il decollo, ma ulteriori dettagli emergeranno solo con il proseguire delle indagini.

La tragedia della famiglia Joshi mette in evidenza quanto possano essere imprevedibili e crudeli gli eventi della vita. Una famiglia piena di speranze e ambizioni ha visto tutto svanire in un istante. Il loro sogno di iniziare una nuova vita a Londra rimarrà per sempre incompiuto.

Questo incidente rappresenta uno dei peggiori disastri aerei degli ultimi anni in India, con oltre 300 vittime. Le autorità locali stanno lavorando per fornire supporto alle famiglie delle vittime e per garantire che venga fatta giustizia attraverso un’indagine accurata.

La perdita di Pratik Joshi, Komi Vyas e dei loro tre figli è un promemoria doloroso dell’importanza della sicurezza nei viaggi aerei e delle vite umane che dipendono da essa. Mentre le indagini continuano, rimane il ricordo di una famiglia che aveva sognato un futuro migliore e che ora vive solo nei cuori di chi li ha conosciuti e amati.