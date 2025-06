Incidente mortale ad Altamura: 17enne perde la vita in scontro tra moto e auto, ferita una ragazza di 16 anni. Indagini in corso

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno ad Altamura, in provincia di Bari. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto mentre era alla guida di una moto. La giovane che viaggiava con lui, una ragazza di 16 anni, è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata in ospedale. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.





Nelle prime ore della notte, intorno alle 3:30, un drammatico incidente ha coinvolto una moto e un’auto nei pressi di un incrocio situato vicino a via Selva, ad Altamura. Il giovane motociclista, un 17enne che stava tornando da una festa, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Insieme a lui viaggiava una ragazza di 16 anni, amica della vittima, che è stata sbalzata sull’asfalto durante l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Carabinieri. Nonostante i tentativi di soccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La giovane, invece, è stata subito medicata e trasferita all’ospedale cittadino, dove si trova attualmente ricoverata con diverse fratture. Secondo le informazioni fornite dai quotidiani locali, le sue condizioni non sarebbero critiche e non risulta in pericolo di vita.

L’incidente ha coinvolto anche un’Audi A6, a bordo della quale viaggiavano due persone: la conducente e un passeggero. Entrambi hanno riportato solo lievi contusioni e sono stati medicati sul posto. I mezzi coinvolti nello schianto sono stati posti sotto sequestro per consentire agli inquirenti di effettuare ulteriori accertamenti.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso e sono condotte dai Carabinieri. Gli agenti stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e di individuare eventuali responsabilità. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato al tragico impatto.

Secondo quanto emerso finora, il giovane stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando, per ragioni ancora da accertare, si è verificato lo scontro con l’Audi. L’urto violento ha provocato il decesso immediato del 17enne e il ferimento della ragazza che viaggiava con lui. La dinamica precisa dell’incidente resta comunque al vaglio degli investigatori.

Questo tragico evento si inserisce purtroppo nella lunga scia di gravi incidenti stradali che continuano a verificarsi sulle strade italiane. Solo pochi giorni fa, un altro incidente mortale è avvenuto a Canosa di Puglia, dove una giovane di 20 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava è finita in un canale.

La comunità di Altamura è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno alle famiglie delle persone coinvolte in questo drammatico episodio. Non sono ancora stati resi noti i nomi delle vittime coinvolte nell’incidente.