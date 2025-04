Infarto per Nanni Moretti il regista è stato portato d’urgenza al San Camillo

Nanni Moretti, celebre regista romano, è stato colpito da un infarto ed è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma. Secondo quanto riportato, il malore si è verificato nel pomeriggio, portando all’immediato trasferimento al nosocomio dove è stato sottoposto a un intervento. Attualmente, il regista si trova in terapia intensiva e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.





Questo episodio arriva a pochi mesi di distanza da un precedente infarto che aveva colpito il regista lo scorso ottobre. In quell’occasione, il malore si era verificato proprio nel giorno in cui Moretti avrebbe dovuto partecipare alla presentazione del film Vittoria. Nonostante l’impossibilità di presenziare, il regista aveva tranquillizzato i presenti con un messaggio video registrato direttamente dall’ospedale. Nel video, aveva dichiarato: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto.”

Il ricovero di Moretti al San Camillo ha destato grande preoccupazione nel mondo del cinema e tra i suoi numerosi fan, che si interrogano sulle sue condizioni attuali. Al momento, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti ufficiali, ma l’attenzione resta alta, considerando anche il precedente episodio che aveva già messo alla prova la salute del regista.

Lo scorso ottobre, l’infarto aveva impedito a Moretti di partecipare a un evento importante legato alla sua carriera, ma il suo messaggio di rassicurazione aveva fatto chiarezza sulla situazione e permesso di mantenere un legame con il pubblico. La frase “Starò meglio, tornerò presto” aveva dato speranza ai suoi sostenitori, che ora attendono con ansia notizie positive.

Il San Camillo, uno dei principali ospedali di Roma, è spesso al centro di eventi di emergenza medica che coinvolgono personaggi di rilievo. L’intervento tempestivo dei medici ha giocato un ruolo cruciale nel gestire la situazione di Moretti, che rimane sotto osservazione per garantire una ripresa ottimale.