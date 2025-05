“Insieme finché morte non ci separi”: un marito dedica la propria vita alla moglie in stato vegetativo

Questa è una storia autentica di amore e dedizione che ha commosso migliaia di persone in tutto il mondo. Protagonista è David César, un uomo brasiliano che ha scelto di dedicare completamente la propria esistenza alla moglie, Bruna de Sousa, entrata in stato vegetativo nel 2018 in seguito a una grave emergenza medica.





Tutto è cambiato in pochi istanti.

Bruna si trovava a casa con il marito quando fu colpita da un malore improvviso. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, la mancanza di ossigeno ha causato danni cerebrali permanenti. Di fronte a questa tragedia, David ha preso una decisione che pochi avrebbero il coraggio di affrontare: ha lasciato il lavoro per diventare il caregiver a tempo pieno della moglie.

Dal 2019, David assiste Bruna giorno e notte. Si occupa personalmente della somministrazione dei farmaci, delle terapie, delle visite mediche specialistiche e di ogni aspetto della sua quotidianità.

Il carico economico si è rivelato durissimo.

Le spese mediche — tra trattamenti, farmaci e attrezzature — hanno superato di gran lunga il reddito che David percepiva in passato come autista. Nonostante le difficoltà, non ha mai perso la speranza.

Un barlume di possibilità si è acceso quando è venuto a conoscenza di un trattamento sperimentale disponibile in Canada. I costi sono elevatissimi, ma David ha deciso di tentare il tutto per tutto, avviando una campagna di raccolta fondi online per finanziare il viaggio e le cure.

Durante questo lungo e doloroso percorso, David ha scelto di condividere pubblicamente la loro storia. Attraverso i social network ha documentato ogni fase: i piccoli progressi, i gesti quotidiani, i ricordi, i momenti di tenerezza. Il suo obiettivo non è solo quello di sensibilizzare, ma anche di mantenere viva la connessione tra Bruna, la loro storia d’amore e le persone che li seguono e li sostengono.

Il gesto di David è una testimonianza straordinaria della forza dell’amore e della fedeltà.

La sua scelta di restare accanto alla moglie, senza condizioni e senza riserve, è un esempio potente di cosa significhi davvero prendersi cura di chi si ama, anche quando la vita mette alla prova ogni certezza.

La loro storia ci invita a riflettere sull’impegno, sulla resilienza e sulla capacità dell’essere umano di amare profondamente, anche nei momenti più difficili.