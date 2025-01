“Io devo uscire, è così”: Helena Prestes si dice certa della sua eliminazione al Grande Fratello 2024

Indubbiamente, Helena Prestes è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello 2024. Sin dall’inizio, la sua permanenza nella casa è stata molto difficoltosa. Infatti, non solo di ha dovuto affrontare un’attrito costante con gli altri concorrenti, ma ha anche vissuto un’esperienza particolarmente angosciosa: un attacco di panico. Il fatto è avvenuto dopo una litigata con Shaila Gatta, che in una delle dirette ha messo in discussione l’amicizia esistente fra Helena e Zeudi Di Palma, accusando quindi l’una di aver sfruttato l’altra per raggiungere alcuni obiettivi all’interno del gioco.





A seguito di questa discussione, le due ragazze sono state molto scosse dalla lite e pochi minuti dopo la scorsa con Shaila, Helena ha avuto un attacco di panico nel confessionale. Luca Calvani ha assistito alla scena e ha raccontato momenti in cui sembrava veramente destinato ad un immediato peggioramento, aggiungendo che Helen era profondamente scossa e che sembrava provare disgusto per qualsiasi contatto fisico.

Di fatto, le critiche sono state per Helena uno dei segnali di eliminazione, tanto che nel confessionale ha detto ad Eva Grimaldi cosa se lo aspettasse: in cuor suo, era sicura che il pubblico non avrebbe considerato molto autenticamente questa sua debolezza, cosa che le avrebbe compromesso la permanenza nella casa-mondo. Sembra davvero che lo stress e la pressione del gioco abbiano minato la stabilità emotiva della coraggiosa Helena Prestes, mostrando quanto possa essere ostico un contesto del genere.

La reazione dei concorrenti al suo attacco di panico è stata diversa: praticamente tutti si sono dimostrati solidali, ma non Lorenzo Spolverato, che ha affermato che a 35 anni dovrebbe sapersi gestire meglio una situazione del genere. Anche questo commento è esploso sui social, con l’opinione pubblica del Grande Fratello 2024 che giudica l’affermazione insensibile e mancante di rispetto verso un problema reale come l’ansia.

Con tutte le difficoltà, però, Helena Prestes è forte di un grande sostegno popolare. I più recenti sondagg, infatti, rivelano che il pubblico in casa e a casa apprezza la sua umanità e convinzione e la percentuale del televoto che la riguarda è piuttosto collaudata: insomma, il gioco è aperto più che mai. A sostenere Helena, dal canto suo, ci pensa Eva Grimaldi, che in confessionale le dice di resistere e convinzione e che il pubblico sta osservando la sua forza d’animo e vuole che vinca.

Alla luce di queste affermazioni, chi avrà ragione: il lato debole di Helena oppure l’opinione di Eva? Le prossime puntate del Grande Fratello 2024 saranno decisive e interessantissime per il futuro di Helena, che le distinguerà in fretta. Da chi ha detto, la storia di questi alti e bassi, di debolezza e di forza, continua ad intrigare, quindi possiamo ben dirlo.