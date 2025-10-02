Israele diffonde un video di Greta Thunberg: “Passeggeri della Flotilla trasferiti e in buone condizioni”





Il Ministero degli Esteri di Israele ha comunicato che i passeggeri della flottiglia Hamas-Sumud, tra cui la nota attivista ambientale Greta Thunberg, sono stati trasferiti in un porto israeliano. In un video diffuso sul proprio canale X, il ministero ha affermato che “diverse imbarcazioni della flottiglia sono già state fermate” e ha rassicurato il pubblico sul fatto che “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”. Questo sviluppo arriva dopo un’operazione militare condotta dalle forze israeliane, che ha portato all’intercettazione delle imbarcazioni attiviste.





Il video pubblicato dal Ministero degli Esteri mostra Greta Thunberg e altri attivisti a bordo dell’imbarcazione Alma, sottolineando che tutti i coinvolti stanno bene. La flottiglia, che si era diretta verso Gaza con l’intento di portare aiuti umanitari, è stata bloccata dalle autorità israeliane, che hanno giustificato l’operazione come necessaria per motivi di sicurezza. Le forze militari hanno affermato che l’azione è stata intrapresa per prevenire potenziali attività che potrebbero minacciare la sicurezza dello Stato di Israele.



Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione degli attivisti italiani coinvolti nella flottiglia. Secondo le sue dichiarazioni, ci vorrà un paio di giorni prima che gli attivisti possano tornare in Italia. Tajani ha confermato che il governo sta seguendo da vicino la situazione e sta lavorando per garantire il rientro sicuro degli attivisti nel loro paese.



