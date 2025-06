Jannik Sinner commenta il sostegno del pubblico francese a Carlos Alcaraz durante la finale del Roland Garros, spiegando le ragioni dietro il tifo sfacciato per lo spagnolo

Durante la finale del Roland Garros, Jannik Sinner ha affrontato non solo il talento di Carlos Alcaraz, ma anche un pubblico che ha apertamente sostenuto il suo avversario. Nonostante una prestazione straordinaria, l’italiano ha ceduto al quinto set dopo una rimonta spettacolare dello spagnolo, che ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo a Parigi. In conferenza stampa, Sinner ha mostrato grande maturità e fair play, spiegando le motivazioni dietro il tifo a favore di Alcaraz.





La partita è stata una delle più emozionanti nella storia del torneo parigino, durando più di cinque ore. Sinner aveva iniziato in modo impeccabile, vincendo i primi due set e arrivando a un passo dalla vittoria con tre match point nel quarto set. Tuttavia, Alcaraz, sostenuto incessantemente dal pubblico, è riuscito a ribaltare la situazione, chiudendo il match con un super tie-break decisivo e dominato per 10 a 2. Dopo la sconfitta, l’italiano ha mostrato grande compostezza, nonostante la delusione evidente.

Il pubblico del Roland Garros, noto per il suo entusiasmo e la passione per il tennis, si è schierato quasi interamente dalla parte dello spagnolo. Gli spettatori hanno intonato cori a favore di Carlos Alcaraz, sostenendolo nei momenti più difficili, come quando era sotto di due set o vicino alla sconfitta. Questo appoggio ha creato un’atmosfera che ha reso ancora più arduo il compito di Sinner, facendolo sentire come “l’estraneo” in campo.

Nonostante il tifo avverso, Jannik Sinner ha mantenuto un atteggiamento signorile anche nel momento più difficile. Al termine del match, durante il discorso di rito, l’italiano ha elogiato il suo avversario e ringraziato il pubblico per l’atmosfera creata. In conferenza stampa, ha poi aggiunto: “Lui è un giocatore che piace tanto al pubblico, non ho nessun problema. Il pubblico è importante in questo sport.”

Ma perché il pubblico francese ha tifato così apertamente per Alcaraz? Una delle ragioni principali è legata alla dinamica della partita: nel tennis, gli spettatori tendono spesso a supportare il giocatore in svantaggio, specialmente durante una finale così importante. Con Alcaraz sotto di due set, molti hanno voluto spingerlo a reagire, creando un clima di sostegno quasi unanime. Inoltre, lo stile di gioco spettacolare dello spagnolo e il suo carisma naturale lo rendono particolarmente amato dai fan.

Un altro fattore potrebbe essere legato alla percezione dei due atleti. Alcaraz, già vincitore del torneo l’anno precedente e considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione, gode di una popolarità crescente a livello internazionale. Il suo approccio aggressivo e spettacolare al gioco lo rende un beniamino del pubblico, soprattutto in contesti come quello parigino. Sinner, pur essendo un giocatore di altissimo livello e molto rispettato nel circuito, ha uno stile più sobrio e meno appariscente, che potrebbe aver attirato meno simpatia da parte degli spettatori.